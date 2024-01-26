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مراسل "سبوتنيك": سرب من الطائرات المسيرة ينهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20240126/مراسل-سبوتنيك-سرب-من-الطائرات-المسيرة-ينهال-على-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1085450996.html
مراسل "سبوتنيك": سرب من الطائرات المسيرة ينهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": سرب من الطائرات المسيرة ينهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن سربا من الطائرات المسيّرة انهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T15:27+0000
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رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": سرب من الطائرات المسيرة ينهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

15:27 GMT 26.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن سربا من الطائرات المسيّرة انهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا.
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