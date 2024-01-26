https://sputnikarabic.ae/20240126/مراسل-سبوتنيك-سرب-من-الطائرات-المسيرة-ينهال-على-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1085450996.html
مراسل "سبوتنيك": سرب من الطائرات المسيرة ينهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": سرب من الطائرات المسيرة ينهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن سربا من الطائرات المسيّرة انهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T15:27+0000
2024-01-26T15:27+0000
2024-01-26T15:27+0000
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رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مراسل "سبوتنيك": سرب من الطائرات المسيرة ينهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن سربا من الطائرات المسيّرة انهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا.