https://sputnikarabic.ae/20240127/نتنياهو-قطر-تستضيف-قادة-حماس-ويمكنها-ممارسة-ضغط-بشأن-المحتجزين-1085485853.html
نتنياهو: قطر تستضيف قادة "حماس" ويمكنها ممارسة ضغط بشأن المحتجزين
نتنياهو: قطر تستضيف قادة "حماس" ويمكنها ممارسة ضغط بشأن المحتجزين
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن قطر يمكنها ممارسة الضغوط على حركة "حماس"، خاصة وأنها تستضيف قادتها في الدوحة. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T19:14+0000
2024-01-27T19:14+0000
2024-01-27T19:14+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو، أنه مُصر على تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة وأهمها القضاء على حماس، مدعيا أن لديه كامل الحق في الدفاع عن إسرائيل، مضيفا أنه "لا أحد بإمكانه منعنا من ذلك".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "لن أتراجع عن أي مسار من مسارات الضغط على حماس، وهدفنا القضاء على سلطة حماس ولا يمكن أن نسمح ببقاء قوات عسكرية في القطاع ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه بعائلات المحتجزين بقطاع غزة، قائلا "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".وقال نتنياهو في التسجيل مخاطبا عائلات المحتجزين: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى قلب المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة الضغط، وأولهم قطر".وتابع نتنياهو: "لكنني مستعد الآن لاستخدام أي جهة تساعدني على إعادتهم (المحتجزين) إلى الوطن. ليس لدي أي أوهام بشأنهم (القطريين). إنهم لديهم نفوذ. لماذا لديهم نفوذ؟ لأنهم يمولونهم (حماس)".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.
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حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
نتنياهو: قطر تستضيف قادة "حماس" ويمكنها ممارسة ضغط بشأن المحتجزين
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن قطر يمكنها ممارسة الضغوط على حركة "حماس"، خاصة وأنها تستضيف قادتها في الدوحة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو، أنه مُصر على تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة وأهمها القضاء على حماس، مدعيا أن لديه كامل الحق في الدفاع عن إسرائيل، مضيفا أنه "لا أحد بإمكانه منعنا من ذلك".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "لن أتراجع عن أي مسار من مسارات الضغط على حماس
، وهدفنا القضاء على سلطة حماس ولا يمكن أن نسمح ببقاء قوات عسكرية في القطاع ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه بعائلات المحتجزين بقطاع غزة، قائلا "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".
وقال نتنياهو في التسجيل
مخاطبا عائلات المحتجزين: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى قلب المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة الضغط، وأولهم قطر".
وأضاف نتنياهو: "الآن، عندما أتحدث عن قطر، لا تسمعوني أشكر قطر.
هل لاحظتم؟ أنا لا أشكر قطر. لماذا؟ لأنه بالنسبة لي، قطر لا تختلف في الأساس عن الأمم المتحدة، ولا تختلف في الأساس عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما... أكثر إشكالية".
وتابع نتنياهو: "لكنني مستعد الآن لاستخدام أي جهة تساعدني على إعادتهم (المحتجزين) إلى الوطن. ليس لدي أي أوهام بشأنهم (القطريين). إنهم لديهم نفوذ. لماذا لديهم نفوذ؟ لأنهم يمولونهم (حماس)".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة،
منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.