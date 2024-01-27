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https://sputnikarabic.ae/20240127/هيئة-محلفين-في-نيويورك-تأمر-ترامب-بدفع-83-مليون-دولار-كتعويض-في-قضية-تشهير-1085460401.html
هيئة محلفين في نيويورك تأمر ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض في قضية تشهير
هيئة محلفين في نيويورك تأمر ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض في قضية تشهير
أمرت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول التي كان قد وجه إليها إهانات... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T00:01+0000
2024-01-27T00:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يدفع ترامب 7.3 مليون دولار كتعويضات، و11 مليون دولار لإصلاح سمعته، و65 مليون دولار كتعويضات تأديبية.وأضاف: "نظامنا القانوني خارج عن السيطرة ويتم استخدامه كسلاح سياسي".وقاضت كارول، الرئيس السابق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل خمسة أشهر من هذا التاريخ، الاعتداء عليها، في منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة "بيرغد ورفجودمان" في مانهاتن بولاية نيويورك.ويقول ترامب إنه لم يسمع قط عن كارول وإنها اختلقت القصة لتعزيز مبيعات مذكراتها.
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غرينلاند, غرامة
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غرينلاند, غرامة

هيئة محلفين في نيويورك تأمر ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض في قضية تشهير

00:01 GMT 27.01.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERAالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
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أمرت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول التي كان قد وجه إليها إهانات بعد ادعائها أنه اعتدى عليها جنسيًا.
واشنطن - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يدفع ترامب 7.3 مليون دولار كتعويضات، و11 مليون دولار لإصلاح سمعته، و65 مليون دولار كتعويضات تأديبية.
وقال ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، تعليقًا على القرار، "إنه أمر مثير للسخرية تمامًا! أنا لا أتفق تمامًا مع كلا الحكمين وسأستأنف كل هذه المطاردة التي يقودها (الرئيس الأمريكي جو) بايدن والتي تركز علي وعلى الحزب الجمهوري".
وأضاف: "نظامنا القانوني خارج عن السيطرة ويتم استخدامه كسلاح سياسي".
وقاضت كارول، الرئيس السابق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل خمسة أشهر من هذا التاريخ، الاعتداء عليها، في منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة "بيرغد ورفجودمان" في مانهاتن بولاية نيويورك.
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ويقول ترامب إنه لم يسمع قط عن كارول وإنها اختلقت القصة لتعزيز مبيعات مذكراتها.
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