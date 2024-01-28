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https://sputnikarabic.ae/20240128/أردوغان-سنتخذ-الخطوات-الضرورية-للقبض-على-منفذي-هجوم-إسطنبول-1085504490.html
أردوغان: سنتخذ "الخطوات الضرورية" للقبض على منفذي هجوم إسطنبول
أردوغان: سنتخذ "الخطوات الضرورية" للقبض على منفذي هجوم إسطنبول
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تعازيه في الهجوم الذي وقع على كنيسة كاثوليكية إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، وأسفر عن مقتل رجل. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T13:25+0000
2024-01-28T13:30+0000
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ونقلت وسائل إعلامية تركية عن مكتب أردوغان، أنه تم اتخاذ "الخطوات اللازمة" لملاحقة القتلة.وقال الرئيس التركي، خلال حديث عبر الهاتف مع مسؤولين محليين وكذلك مع كاهن الكنيسة الإيطالية، إنه "يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن".وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الأحد، أن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول، أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.وذكرت وسائل الإعلام التركية، في البداية، أن شخصا أصيب في الهجوم.وكتب الوزير التركي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في الساعة 11.40 (التوقيت يتوافق مع توقيت موسكو)، قُتل المواطن د.ت. نتيجة هجوم مسلح على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في منطقة ساريير في إسطنبول (شمالي المدينة)".وأضاف الوزير أن الهجوم نفذه شخصان، وأن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.في سياق متصل، أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الهجوم المسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل شخص، وفقا لمجلة "نابولي" الإيطالية.وقال تاجاني إنه أعرب عن "تعازيه وإدانته الشديدة" للهجوم، ودعم السلطات التركية في العثور على مرتكبي الهجوم.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا

أردوغان: سنتخذ "الخطوات الضرورية" للقبض على منفذي هجوم إسطنبول

13:25 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 13:30 GMT 28.01.2024)
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تعازيه في الهجوم الذي وقع على كنيسة كاثوليكية إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، وأسفر عن مقتل رجل.
ونقلت وسائل إعلامية تركية عن مكتب أردوغان، أنه تم اتخاذ "الخطوات اللازمة" لملاحقة القتلة.
وقال الرئيس التركي، خلال حديث عبر الهاتف مع مسؤولين محليين وكذلك مع كاهن الكنيسة الإيطالية، إنه "يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن".
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الأحد، أن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول، أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وذكرت وسائل الإعلام التركية، في البداية، أن شخصا أصيب في الهجوم.
وكتب الوزير التركي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في الساعة 11.40 (التوقيت يتوافق مع توقيت موسكو)، قُتل المواطن د.ت. نتيجة هجوم مسلح على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في منطقة ساريير في إسطنبول (شمالي المدينة)".
وأضاف الوزير أن الهجوم نفذه شخصان، وأن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.
في سياق متصل، أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الهجوم المسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل شخص، وفقا لمجلة "نابولي" الإيطالية.
وقال تاجاني إنه أعرب عن "تعازيه وإدانته الشديدة" للهجوم، ودعم السلطات التركية في العثور على مرتكبي الهجوم.
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