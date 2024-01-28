https://sputnikarabic.ae/20240128/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-إثر-هجوم-مسلح-على-كنيسة-في-إسطنبول--عاجل-1085498231.html
مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول... فيديو
مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول... فيديو
قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأحد، إن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:24+0000
2024-01-28T10:24+0000
2024-01-28T10:38+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت وسائل الإعلام في البداية أن شخصا أصيب في الهجوم. وكتب الوزير عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في الساعة 11.40 (التوقيت يتوافق مع توقيت موسكو)، قُتل المواطن د.ت. نتيجة هجوم مسلح على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في منطقة ساريير في إسطنبول (شمال المدينة)". وأضاف الوزير أن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول... فيديو
10:24 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 28.01.2024)
قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأحد، إن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وذكرت وسائل الإعلام في البداية أن شخصا أصيب في الهجوم.
وكتب الوزير عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في الساعة 11.40 (التوقيت يتوافق مع توقيت موسكو)، قُتل المواطن د.ت. نتيجة هجوم مسلح على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في منطقة ساريير في إسطنبول (شمال المدينة)".
وأضاف الوزير أن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.