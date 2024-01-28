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https://sputnikarabic.ae/20240128/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-إثر-هجوم-مسلح-على-كنيسة-في-إسطنبول--عاجل-1085498231.html
مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول... فيديو
مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول... فيديو
قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأحد، إن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:24+0000
2024-01-28T10:38+0000
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وذكرت وسائل الإعلام في البداية أن شخصا أصيب في الهجوم. وكتب الوزير عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في الساعة 11.40 (التوقيت يتوافق مع توقيت موسكو)، قُتل المواطن د.ت. نتيجة هجوم مسلح على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في منطقة ساريير في إسطنبول (شمال المدينة)". وأضاف الوزير أن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول... فيديو

10:24 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 28.01.2024)
© Sputnikعناصر الشرطة تطوق المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية التركية في أنقرة
عناصر الشرطة تطوق المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية التركية في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© Sputnik
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قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأحد، إن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وذكرت وسائل الإعلام في البداية أن شخصا أصيب في الهجوم.
وكتب الوزير عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في الساعة 11.40 (التوقيت يتوافق مع توقيت موسكو)، قُتل المواطن د.ت. نتيجة هجوم مسلح على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في منطقة ساريير في إسطنبول (شمال المدينة)".
وأضاف الوزير أن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.
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