https://sputnikarabic.ae/20240128/إدارة-بايدن-تناقش-تأخير-شحنات-بعض-الأسلحة-إلى-إسرائيل-لتقليص-حجم-العمليات-في-غزة-1085512973.html

إدارة بايدن تناقش تأخير شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل لتقليص حجم العمليات في غزة

إدارة بايدن تناقش تأخير شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل لتقليص حجم العمليات في غزة

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث إبطاء شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، للضغط على رئيس الوزراء... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T18:39+0000

2024-01-28T18:39+0000

2024-01-28T18:39+0000

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg

وقال المسؤولون، وفقا لما نقلته عنهم وسائل الإعلام الأمريكية، إن "إدارة بايدن تناقش استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاستجابة للدعوات الأمريكية الطويلة الأمد لتقليص هجومها العسكري على قطاع غزة".وأضافت شبكة "إن. بي. سي" الأمريكية، أنه "بتوجيه من البيت الأبيض، يقوم البنتاغون بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل، والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط، إلا أنه لم يتخذ أي قرارات حيال ذلك".وردا على تقرير "إن. بي. سي"، قال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، لوكالة "رويترز": "لدى إسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن نفسها ضد التهديد الذي تشكله حماس، مع احترام القانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين، ونحن ملتزمون بدعم إسرائيل في حربها ضد حماس. لقد فعلنا ذلك، منذ 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي) وسنستمر، فسياستنا لم تشهد أي تغييرات".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضية، توسيع نطاق عملياته العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث ضم لواء المظليين للقتال هناك، ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "بدأت هجوما لتدمير البنى التحتية للفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس".إلى ذلك، أعلنت "كتائب عزالدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس تنفيذ كمين شرق حي التفاح أدى إلى تدمير ناقلة جند وقتل 10 جنود إسرائيليين، كما أكدت "القسام" استهدافها 20 آلية عسكرية إسرائيلية، خلال الساعات الـ48 الماضية، بحسب قولها.

https://sputnikarabic.ae/20240128/نتنياهو-تحقيق-الأهداف-في-حرب-غزة-سيستغرق-أشهرا-عدة-كما-حدث-مع-أمريكا-في-الموصل-1085509816.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي