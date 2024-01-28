https://sputnikarabic.ae/20240128/نتنياهو-تحقيق-الأهداف-في-حرب-غزة-سيستغرق-أشهرا-عدة-كما-حدث-مع-أمريكا-في-الموصل-1085509816.html

نتنياهو: تحقيق الأهداف في حرب غزة سيستغرق أشهرا عدة كما حدث مع أمريكا في الموصل

نتنياهو: تحقيق الأهداف في حرب غزة سيستغرق أشهرا عدة كما حدث مع أمريكا في الموصل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "الحرب في قطاع غزة تتقدم بشكل أفضل من المتوقع". 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T16:31+0000

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وقال نتنياهو، في مقابلة صحفية، إن "تحقيق الأهداف في الحرب سيستغرق أشهرا عدة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة استغرقت 9 أشهر لتدمير القوى المتطرفة في الموصل"، في إشارة إلى المدينة العراقية التي ظلت لفترة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة).وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الموصل أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق البنية التحتية للإرهاب".وأضاف نتنياهو: "بالنسبة لأي اتفاق مستقبلي محتمل، يجب أن يكون للفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم، لكن دون أي قدرة على تهديد إسرائيل".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240128/السعودية-ومصر-تطالبان-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1085502459.html

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