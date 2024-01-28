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https://sputnikarabic.ae/20240128/إيران-تحتجز-سفينة-أجنبية-تحمل-مليوني-لتر-من-الوقود-المهرب-بالقرب-من-ميناء-بوشهر-1085502089.html
إيران تحتجز سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود "المهرب" بالقرب من ميناء بوشهر
إيران تحتجز سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود "المهرب" بالقرب من ميناء بوشهر
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن طهران احتجزت سفينة أجنبية بالقرب من ميناء بوشهر، جنوبي البلاد، مشيرةً إلى أنها تحمل مليوني لتر من الوقود "المهرب". 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T12:08+0000
2024-01-28T12:08+0000
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الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى "ضبط سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب".وأضافت أنه "تم الاستيلاء عليها بأمر من المحكمة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل ميناء بوشهر، وتم اعتقال أفراد طاقمها الأجانب البالغ عددهم 14 فردا، وهم ينتمون إلى دولتين آسيويتين".ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية لقوات الحرس الثوري الإيراني، سردار هنريان ماغدار، أنه تم استكمال الإجراءات القانونية، وتسليم طاقم هذه السفينة إلى السلطات القضائية لمحافظة بوشهر، وجاري تسليم حمولة الوقود المهرب المكتشف بالقانون إلى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط في بوشهر".ولفت إلى أن هذه السفينة كانت تحت مراقبة استخبارية منذ التزود بالوقود، وتم احتجازها بعد دخولها منطقة العمليات للمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20230121/إيران-تضبط-سفينة-تحمل-90-ألف-لتر-من-الوقود-المهرب-في-الخليج-1072552833.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني

إيران تحتجز سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود "المهرب" بالقرب من ميناء بوشهر

12:08 GMT 28.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemi زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
 زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
© AP Photo / Vahid Salemi
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن طهران احتجزت سفينة أجنبية بالقرب من ميناء بوشهر، جنوبي البلاد، مشيرةً إلى أنها تحمل مليوني لتر من الوقود "المهرب".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى "ضبط سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب".
وأضافت أنه "تم الاستيلاء عليها بأمر من المحكمة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل ميناء بوشهر، وتم اعتقال أفراد طاقمها الأجانب البالغ عددهم 14 فردا، وهم ينتمون إلى دولتين آسيويتين".
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21 يناير 2023, 17:55 GMT
ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية لقوات الحرس الثوري الإيراني، سردار هنريان ماغدار، أنه تم استكمال الإجراءات القانونية، وتسليم طاقم هذه السفينة إلى السلطات القضائية لمحافظة بوشهر، وجاري تسليم حمولة الوقود المهرب المكتشف بالقانون إلى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط في بوشهر".
ولفت إلى أن هذه السفينة كانت تحت مراقبة استخبارية منذ التزود بالوقود، وتم احتجازها بعد دخولها منطقة العمليات للمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني.
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