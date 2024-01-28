https://sputnikarabic.ae/20240128/بوتين-حول-العلاقات-بين-موسكو-ومينسك-الوضع-يتطور-بقوة-كبيرة-1085508444.html

بوتين حول العلاقات بين موسكو ومينسك: الوضع يتطور بقوة كبيرة

بوتين حول العلاقات بين موسكو ومينسك: الوضع يتطور بقوة كبيرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العلاقات بين موسكو ومينسك، تتطور بشكل نشط للغاية والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار وتستمر في... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T15:20+0000

2024-01-28T15:20+0000

2024-01-28T15:50+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071364252_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_0844b2804d88b158f347f8c10a94a2ec.jpg

وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.وأوضح لوكاشينكو، قائلا: "مينسك وموسكو لا تريدان الحرب، وعلى الرغم من أنهما تواجهان مجددا معضلة في أحقية الحياة للحضارة السلافية الشرقية، إلا أنهما منفتحتان على أي خطوات ودية تجاه ذلك".وأشار لوكاشينكو إلى أهمية الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى، قائلا: "هذه الحقيقة توضح عمق السقوط الأخلاقي والمعنوي لأولئك الذين انضموا إلى راية ألمانيا النازية وهذا أمر يعود بظله الأسود على العديد من دول أوروبا الغربية. هذه هي حقيقتنا ونحن لا نتحدث عن العداء مع شعوبهم فإننا ورثة المنتصرين، نعارض أيديولوجية النازية، التي عانى منها الألمان والفرنسيون والكثير من الدول الأخرى".

https://sputnikarabic.ae/20240127/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-لا-تريدان-الحرب-ونحن-منفتحون-على-أي-خطوات-ودية-1085480878.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم