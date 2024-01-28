https://sputnikarabic.ae/20240128/بوتين-حول-العلاقات-بين-موسكو-ومينسك-الوضع-يتطور-بقوة-كبيرة-1085508444.html
بوتين حول العلاقات بين موسكو ومينسك: الوضع يتطور بقوة كبيرة
بوتين حول العلاقات بين موسكو ومينسك: الوضع يتطور بقوة كبيرة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العلاقات بين موسكو ومينسك، تتطور بشكل نشط للغاية والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار وتستمر في... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T15:20+0000
2024-01-28T15:20+0000
2024-01-28T15:50+0000
روسيا
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وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.وأوضح لوكاشينكو، قائلا: "مينسك وموسكو لا تريدان الحرب، وعلى الرغم من أنهما تواجهان مجددا معضلة في أحقية الحياة للحضارة السلافية الشرقية، إلا أنهما منفتحتان على أي خطوات ودية تجاه ذلك".وأشار لوكاشينكو إلى أهمية الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى، قائلا: "هذه الحقيقة توضح عمق السقوط الأخلاقي والمعنوي لأولئك الذين انضموا إلى راية ألمانيا النازية وهذا أمر يعود بظله الأسود على العديد من دول أوروبا الغربية. هذه هي حقيقتنا ونحن لا نتحدث عن العداء مع شعوبهم فإننا ورثة المنتصرين، نعارض أيديولوجية النازية، التي عانى منها الألمان والفرنسيون والكثير من الدول الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20240127/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-لا-تريدان-الحرب-ونحن-منفتحون-على-أي-خطوات-ودية-1085480878.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
بوتين حول العلاقات بين موسكو ومينسك: الوضع يتطور بقوة كبيرة
15:20 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 15:50 GMT 28.01.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العلاقات بين موسكو ومينسك، تتطور بشكل نشط للغاية والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار وتستمر في النمو.
وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.
وتابع بوتين، بقوله: "إن روسيا وبيلاروسيا، لديهما مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية وسيعمل البلدان على تحقيقها".
وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال افتتاح نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت، بأن كلا من بيلاروسيا و روسيا لا تريدان حربا، مؤكدًا ضرورة القيام بخطوات ودية.
وأوضح لوكاشينكو، قائلا: "مينسك وموسكو لا تريدان الحرب، وعلى الرغم من أنهما تواجهان مجددا معضلة في أحقية الحياة للحضارة السلافية الشرقية، إلا أنهما منفتحتان على أي خطوات ودية تجاه ذلك".
وأشار لوكاشينكو إلى أهمية الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى، قائلا: "هذه الحقيقة توضح عمق السقوط الأخلاقي والمعنوي لأولئك الذين انضموا إلى راية ألمانيا النازية وهذا أمر يعود بظله الأسود على العديد من دول أوروبا الغربية. هذه هي حقيقتنا ونحن لا نتحدث عن العداء مع شعوبهم فإننا ورثة المنتصرين، نعارض أيديولوجية النازية، التي عانى منها الألمان والفرنسيون والكثير من الدول الأخرى".