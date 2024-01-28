https://sputnikarabic.ae/20240128/ترامب-يقول-إنه-لا-يؤمن-برغبة-الناتو-في-الدفاع-عن-الولايات-المتحدة-1085491727.html

ترامب يقول إنه لا يؤمن برغبة الناتو في الدفاع عن الولايات المتحدة

ترامب يقول إنه لا يؤمن برغبة الناتو في الدفاع عن الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن الناتو لا يرغب في حماية الولايات المتحدة. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T04:06+0000

2024-01-28T04:06+0000

2024-01-28T04:06+0000

ترامب

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب أمام حشد من مناصريه، "أكره أن أخبركم بهذا عن حلف شمال الأطلسي، إذا احتجنا إلى مساعدتهم في أي وقت، فلنفترض أننا تعرضنا لهجوم، لا أعتقد أنهم سيكونون هناك. لا أصدق. أنا أعرف الناس. أعرف من في الناتو".وسبق أن أعرب ترامب عن عدم رضاه عن عمل التحالف، وهدد بخروج الولايات المتحدة من المنظمة إذا لم يتحمل الشركاء الأوروبيون مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري.

https://sputnikarabic.ae/20240119/هلع-في-الناتو-إثر-موقف-ترامب-الجاد-للخروج-من-الحلف-1085178103.html

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