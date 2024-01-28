https://sputnikarabic.ae/20240128/ترامب-يقول-إنه-لا-يؤمن-برغبة-الناتو-في-الدفاع-عن-الولايات-المتحدة-1085491727.html
ترامب يقول إنه لا يؤمن برغبة الناتو في الدفاع عن الولايات المتحدة
ترامب يقول إنه لا يؤمن برغبة الناتو في الدفاع عن الولايات المتحدة
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن الناتو لا يرغب في حماية الولايات المتحدة. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T04:06+0000
2024-01-28T04:06+0000
2024-01-28T04:06+0000
ترامب
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ترامب أمام حشد من مناصريه، "أكره أن أخبركم بهذا عن حلف شمال الأطلسي، إذا احتجنا إلى مساعدتهم في أي وقت، فلنفترض أننا تعرضنا لهجوم، لا أعتقد أنهم سيكونون هناك. لا أصدق. أنا أعرف الناس. أعرف من في الناتو".وسبق أن أعرب ترامب عن عدم رضاه عن عمل التحالف، وهدد بخروج الولايات المتحدة من المنظمة إذا لم يتحمل الشركاء الأوروبيون مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري.
https://sputnikarabic.ae/20240119/هلع-في-الناتو-إثر-موقف-ترامب-الجاد-للخروج-من-الحلف-1085178103.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يقول إنه لا يؤمن برغبة الناتو في الدفاع عن الولايات المتحدة
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن الناتو لا يرغب في حماية الولايات المتحدة.
وقال ترامب أمام حشد من مناصريه، "أكره أن أخبركم بهذا عن حلف شمال الأطلسي، إذا احتجنا إلى مساعدتهم في أي وقت، فلنفترض أننا تعرضنا لهجوم، لا أعتقد أنهم سيكونون هناك. لا أصدق. أنا أعرف الناس. أعرف من في الناتو
".
وأضاف، " يمكنني أن أخبركم من سيكون هناك (للدفاع عن الولايات المتحدة) وبكل دولة على حدة لكنني لا أعتقد أنهم سيكونون هناك".
وسبق أن أعرب ترامب عن عدم رضاه عن عمل التحالف، وهدد بخروج الولايات المتحدة من المنظمة إذا لم يتحمل الشركاء الأوروبيون مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري.