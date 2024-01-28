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https://sputnikarabic.ae/20240128/تركيا-الشرطة-تعتقل-مشتبهين-بهما-في-الهجوم-على-الكنيسة-الإيطالية-ومقتل-مواطن-1085517130.html
تركيا.. الشرطة تعتقل مشتبهين بهما في الهجوم على الكنيسة الإيطالية ومقتل مواطن
تركيا.. الشرطة تعتقل مشتبهين بهما في الهجوم على الكنيسة الإيطالية ومقتل مواطن
اعتقلت تركيا مشتبهين اثنين، بعد إطلاق نار على كنيسة في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية، في العاصمة التركية إسطنبول بمنطقة ساريير، أسفر عن مقتل مواطن... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T22:22+0000
2024-01-28T22:22+0000
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الشرطة التركية
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في بيان على منصة "إكس"، إن "الشرطة في إسطنبول ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم في أعقاب هجوم مسلح على الكنيسة".وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إن "مسلحين مشتبهين بهما تم اعتقالهما في تركيا، اليوم، بعد إطلاق نار على كنيسة كاثوليكية في العاصمة إسطنبول، أسفر عن مقتل شخص واحد خلال قداس الأحد".وقال والى إسطنبول، داود غول، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "إيها"، إن "الهجوم أدى إلى مقتل مواطن تركي يبلغ من العمر 52 عاماً.. دون مقتل أي مواطنين إيطاليين".وأعرب جول، عن تعازيه، وندد بالهجوم، قائلًا "لقد مات أحد مواطنينا.. ونفذ الهجوم شخصان ملثمان، ولا توجد إصابات". مضيفًا "تعمل شرطتنا على هذا الأمر، والتحقيقات مستمرة".ومن جانبه، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن تعازيه في الهجوم، ووعد بتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، في نفس الوقت الذي أعرب فيه البابا فرانسيس عن تعازيه، قائلاً "إنه يقف إلى جانب الطائفة الكاثوليكية في إسطنبول".ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني إنه يتابع الوضع عن كثب.وكان وزير الداخلية التركي، يرليكايا، قد قال إن الحادث وقع في حي بويوكدير بالمنطقة حوالي الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق واسع النطاق، وتحاول السلطات العثور على المهاجمين".
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الشرطة التركية
أخبار تركيا اليوم, العالم, الشرطة التركية

تركيا.. الشرطة تعتقل مشتبهين بهما في الهجوم على الكنيسة الإيطالية ومقتل مواطن

22:22 GMT 28.01.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSEالشرطة التركية أمام كنيسة سانتا ماريا بعد هجوم، في إسطنبول، في 28 يناير 2024
الشرطة التركية أمام كنيسة سانتا ماريا بعد هجوم، في إسطنبول، في 28 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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اعتقلت تركيا مشتبهين اثنين، بعد إطلاق نار على كنيسة في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية، في العاصمة التركية إسطنبول بمنطقة ساريير، أسفر عن مقتل مواطن تركي.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في بيان على منصة "إكس"، إن "الشرطة في إسطنبول ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم في أعقاب هجوم مسلح على الكنيسة".
واستكمل وزير الداخلية "أهنئ شرطة إسطنبول وضباطها الأبطال الذين تعرفوا على الجناة وألقوا القبض عليهم".
وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إن "مسلحين مشتبهين بهما تم اعتقالهما في تركيا، اليوم، بعد إطلاق نار على كنيسة كاثوليكية في العاصمة إسطنبول، أسفر عن مقتل شخص واحد خلال قداس الأحد".
وقال والى إسطنبول، داود غول، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "إيها"، إن "الهجوم أدى إلى مقتل مواطن تركي يبلغ من العمر 52 عاماً.. دون مقتل أي مواطنين إيطاليين".
وأعرب جول، عن تعازيه، وندد بالهجوم، قائلًا "لقد مات أحد مواطنينا.. ونفذ الهجوم شخصان ملثمان، ولا توجد إصابات". مضيفًا "تعمل شرطتنا على هذا الأمر، والتحقيقات مستمرة".
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ومن جانبه، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن تعازيه في الهجوم، ووعد بتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، في نفس الوقت الذي أعرب فيه البابا فرانسيس عن تعازيه، قائلاً "إنه يقف إلى جانب الطائفة الكاثوليكية في إسطنبول".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني إنه يتابع الوضع عن كثب.
وكان وزير الداخلية التركي، يرليكايا، قد قال إن الحادث وقع في حي بويوكدير بالمنطقة حوالي الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق واسع النطاق، وتحاول السلطات العثور على المهاجمين".
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