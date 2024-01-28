https://sputnikarabic.ae/20240128/رئيسا-الموساد-والشاباك-يصلان-إلى-فرنسا-للمشاركة-في-قمة-رباعية-لبحث-صفقة-هدنة-مع-حماس--1085501224.html

رئيسا "الموساد" و"الشاباك" يصلان إلى فرنسا للمشاركة في قمة رباعية لبحث صفقة هدنة مع "حماس"

رئيسا "الموساد" و"الشاباك" يصلان إلى فرنسا للمشاركة في قمة رباعية لبحث صفقة هدنة مع "حماس"

وصل رئيسا جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين، اليوم الأحد، إلى فرنسا للمشاركة في قمة رباعية في العاصمة باريس لمناقشة صفقة هدنة محتملة بين "حماس" وإسرائيل. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T11:49+0000

2024-01-28T11:49+0000

2024-01-28T11:49+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، وصلا إلى باريس للمشاركة في قمة رباعية، بجانب مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث إتمام صفقة تبادل أسرى وهدنة إنسانية.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني مشاركة كل من رئيس الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية.وفي السياق نفسه، قال النائب السابق لرئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، يسرائيل حسون، اليوم الأحد، إن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، لن ينهي ملف المحتجزين في صفقة واحدة.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن يسرائيل حسون، أن يحيى السنوار لن يرغب في الإفراج عن جميع المحتجزين في الصفقة المرتقبة بين حركة حماس وإسرائيل، بدعوى خروج الجيش الإسرائيلي من غزة.بالتوازي مع ما قالته الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه ليس هناك قدرة لإسرائيل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة دون توسط مصر وقطر‏، حيث نقلت عن الدكتورة ميخال يعاري، الخبيرة في شؤون دول الخليج، أنه لا توجد قدرة لإسرائيل على إطلاق سراح المحتجزين دون هاتين الدولتين، مصر وقطر.وأضافت ميخال يعاري أن كلا من مصر وقطر ليستا دولتين مهمتين فحسب، بل وحاسمتان أيضا بشأن توسطهما بين إسرائيل وحركة "حماس" في ملف المحتجزين داخل قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف مصاب.

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