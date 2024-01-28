https://sputnikarabic.ae/20240128/غينيا-تعبر-إلى-ربع-نهائي-أمم-أفريقيا-في-انتظار-الفائز-من-مواجهة-مصر-والكونغو-فيديو-1085515207.html

غينيا تعبر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة مصر والكونغو... فيديو

غينيا تعبر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة مصر والكونغو... فيديو

عبر منتخب غينيا، اليوم الأحد، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد فوزه على نظيره غينيا الاستوائية،... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T20:02+0000

2024-01-28T20:02+0000

2024-01-28T20:02+0000

مجتمع

رياضة

أخبار كرة القدم

غينيا

الأخبار

مصر

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085514661_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_b779315be75d712d45e3e2ab850073a3.jpg

وفازت غينيا بهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، في المباراة التي أقيمت على استاد "الحسن واتارا"، ضمن منافسات دور الـ16.جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب غينيا، محمد بايو، ليحجز لمنتخب بلاده موعدا مع الفائز في مواجهة المنتخب المصري مع نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية، في دور ربع النهائي، مساء الجمعة المقبلة.وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور المجموعات مفاجآت، أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، كما شهدت تألق منتخبات صغيرة، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا.وفي مباريات القمة بدور الـ16، يواجه منتخب مصر نظيره كونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب أفريقيا، وموريتانيا أمام الرأس الأخضر، كما ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، كما سيواجه مالي منتخب بوركينا فاسو. وكانت نيجيريا قد فازت على الكاميرون، بهدفين مقابل لا شيء، أمس السبت، وفي ذات اليوم واجهت أنغولا منتخب ناميبيا، حيث فازت أنغولا بثلاثة أهداف نظيفة.

غينيا

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار كرة القدم, غينيا, الأخبار, مصر, منوعات