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https://sputnikarabic.ae/20240128/غينيا-تعبر-إلى-ربع-نهائي-أمم-أفريقيا-في-انتظار-الفائز-من-مواجهة-مصر-والكونغو-فيديو-1085515207.html
غينيا تعبر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة مصر والكونغو... فيديو
غينيا تعبر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة مصر والكونغو... فيديو
عبر منتخب غينيا، اليوم الأحد، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد فوزه على نظيره غينيا الاستوائية،... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T20:02+0000
2024-01-28T20:02+0000
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وفازت غينيا بهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، في المباراة التي أقيمت على استاد "الحسن واتارا"، ضمن منافسات دور الـ16.جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب غينيا، محمد بايو، ليحجز لمنتخب بلاده موعدا مع الفائز في مواجهة المنتخب المصري مع نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية، في دور ربع النهائي، مساء الجمعة المقبلة.وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور المجموعات مفاجآت، أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، كما شهدت تألق منتخبات صغيرة، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا.وفي مباريات القمة بدور الـ16، يواجه منتخب مصر نظيره كونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب أفريقيا، وموريتانيا أمام الرأس الأخضر، كما ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، كما سيواجه مالي منتخب بوركينا فاسو. وكانت نيجيريا قد فازت على الكاميرون، بهدفين مقابل لا شيء، أمس السبت، وفي ذات اليوم واجهت أنغولا منتخب ناميبيا، حيث فازت أنغولا بثلاثة أهداف نظيفة.
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رياضة, أخبار كرة القدم, غينيا, الأخبار, مصر, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, غينيا, الأخبار, مصر, منوعات

غينيا تعبر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة مصر والكونغو... فيديو

20:02 GMT 28.01.2024
© AFP 2023 / CELLOU BINANIجماهير منتخب غينيا
جماهير منتخب غينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / CELLOU BINANI
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عبر منتخب غينيا، اليوم الأحد، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد فوزه على نظيره غينيا الاستوائية، بنتيجة 1-0.
وفازت غينيا بهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، في المباراة التي أقيمت على استاد "الحسن واتارا"، ضمن منافسات دور الـ16.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب غينيا، محمد بايو، ليحجز لمنتخب بلاده موعدا مع الفائز في مواجهة المنتخب المصري مع نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية، في دور ربع النهائي، مساء الجمعة المقبلة.
وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور المجموعات مفاجآت، أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، كما شهدت تألق منتخبات صغيرة، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا.
وفي مباريات القمة بدور الـ16، يواجه منتخب مصر نظيره كونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب أفريقيا، وموريتانيا أمام الرأس الأخضر، كما ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، كما سيواجه مالي منتخب بوركينا فاسو.
وكانت نيجيريا قد فازت على الكاميرون، بهدفين مقابل لا شيء، أمس السبت، وفي ذات اليوم واجهت أنغولا منتخب ناميبيا، حيث فازت أنغولا بثلاثة أهداف نظيفة.
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