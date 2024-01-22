https://sputnikarabic.ae/20240122/ترك-منتخب-بلاده-وسط-المشوار-جدل-بسبب-فخر-العرب-وميدو-يتدخل-1085277915.html

ترك منتخب بلاده "وسط المشوار".. جدل بسبب "فخر العرب" وميدو يتدخل

ترك منتخب بلاده "وسط المشوار".. جدل بسبب "فخر العرب" وميدو يتدخل

أثار خبر عودة قائد منتخب مصر محمد صلاح، إلى ناديه الإنجليزي ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T10:34+0000

2024-01-22T10:34+0000

2024-01-22T10:34+0000

مجتمع

رياضة

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وقد تعرض صلاح لانتقادات من عدد من الجماهير والإعلاميين وصانعي المحتوى، الذين رأوا أنه كان يجب أن يستمر مع المنتخب حتى وإن كان مصابًا لدفع اللاعبين معنويًا على الأقل.وعلّق نجم الزمالك السابق ميدو، عبر حسابه على موقع "إكس"، قائلا: "أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه ولا يترك الفريق في وسط المشوار. أنت كابتن المنتخب لا يليق أبدًا بتاريخك أن تترك الفريق وترحل... كلوب يفكر في مصلحته فقط، عندي أمل كبير أنك ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن، أمس الأحد، سفر نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا لتلقي العلاج.وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي، الاثنين، لاستكمال علاجه.وأكد اتحاد الكرة المصري أنه في حال تأهل منتخب مصر وتعافي صلاح من الإصابة، فإنه سيلحق بالمنتخب.ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث أُصيب بشد في العضلة الخلفية، في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل (2-2)، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد في العضلة الخلفية، وكان من المقرر غيابه عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.

https://sputnikarabic.ae/20240121/اتحاد-الكرة-المصري-يعلن-سفر-محمد-صلاح-إلى-إنجلترا-وترك-المنتخب-1085259199.html

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