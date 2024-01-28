https://sputnikarabic.ae/20240128/كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-كروز-من-ساحلها-الشرقي-1085491367.html
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي، بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ كروز استراتيجية جديدة من... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T02:36+0000
2024-01-28T02:36+0000
2024-01-28T02:36+0000
كوريا الشمالية
العالم
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068870375_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2824ef8ef879c14b3704a2e7913048ba.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، قولها إن عملية الإطلاق تمت حوالي الساعة الثامنة صباحًا في المياه قبالة ميناء شينبو.وأضافت، "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد إشارات جديدة على استفزازات كوريا الشمالية".كانت كوريا الشمالية، قال الخميس الماضي، إنها قامت بإطلاق تجريبي لصاروخ استراتيجي جديد لأول مرة كجزء من الأنشطة "المنتظمة والملزمة" لتطوير أنظمة أسلحة قوية.
https://sputnikarabic.ae/20240124/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-كروز-استراتيجي-جديد-1085385323.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068870375_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8b9b56c6cdea7d732345d804886ddfb3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي، بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ كروز استراتيجية جديدة من الساحل الغربي.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، قولها إن عملية الإطلاق تمت حوالي الساعة الثامنة صباحًا في المياه قبالة ميناء شينبو.
وأضافت، "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا،
يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد إشارات جديدة على استفزازات كوريا الشمالية".
كانت كوريا الشمالية، قال الخميس الماضي، إنها قامت بإطلاق تجريبي لصاروخ استراتيجي جديد لأول مرة كجزء من الأنشطة "المنتظمة والملزمة" لتطوير أنظمة أسلحة قوية.