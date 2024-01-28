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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي، بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ كروز استراتيجية جديدة من... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T02:36+0000
2024-01-28T02:36+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، قولها إن عملية الإطلاق تمت حوالي الساعة الثامنة صباحًا في المياه قبالة ميناء شينبو.وأضافت، "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد إشارات جديدة على استفزازات كوريا الشمالية".كانت كوريا الشمالية، قال الخميس الماضي، إنها قامت بإطلاق تجريبي لصاروخ استراتيجي جديد لأول مرة كجزء من الأنشطة "المنتظمة والملزمة" لتطوير أنظمة أسلحة قوية.
https://sputnikarabic.ae/20240124/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-كروز-استراتيجي-جديد-1085385323.html
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كوريا الشمالية, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي

02:36 GMT 28.01.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEكوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي، بعد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ كروز استراتيجية جديدة من الساحل الغربي.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، قولها إن عملية الإطلاق تمت حوالي الساعة الثامنة صباحًا في المياه قبالة ميناء شينبو.
وأضافت، "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد إشارات جديدة على استفزازات كوريا الشمالية".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجي جديد
24 يناير, 22:06 GMT
كانت كوريا الشمالية، قال الخميس الماضي، إنها قامت بإطلاق تجريبي لصاروخ استراتيجي جديد لأول مرة كجزء من الأنشطة "المنتظمة والملزمة" لتطوير أنظمة أسلحة قوية.
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