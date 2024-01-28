https://sputnikarabic.ae/20240128/ليبيا-لجنة-الشؤون-السياسية-في-الأعلى-للدولة-تشرع-بالتشاور-مع-البعثة-الأممية-للوصول-إلى-حل-سياسي-1085515638.html

ليبيا.. لجنة الشؤون السياسية في "الأعلى للدولة" تشرع بالتشاور مع البعثة الأممية للوصول إلى حل سياسي

ليبيا.. لجنة الشؤون السياسية في "الأعلى للدولة" تشرع بالتشاور مع البعثة الأممية للوصول إلى حل سياسي

عقدت اللجنة السياسية في المجلس الأعلى للدولة الليبي، اجتماعا ضم أعضاء اللجنة وذلك للتنسيق حول اللقاء المرتقب الذي سوف يجمع أعضاء المجلس الأعلى للدولة بأعضاء... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T20:26+0000

2024-01-28T20:26+0000

2024-01-28T20:26+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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وقال عبدالعزيز حريبة، رئيس لجنة الشؤون السياسية في المجلس الأعلى للدولة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "اللجنة عقدت اجتماعها العادي بخصوص بعض الانشطة التي تسعى اللجنة للقيام بها، والتي كان من أهمها الشروع والبدء في ورش عمل دعت لها أحزاب سياسية وغيرها من الأنشطة".وأكد حريبة أنه "تم التواصل مع المكتب السياسي للبعثة الأممية، وذلك في إطار الأنشطة السياسية للتشاور بين الأعلى للدولة والبعثة، حول مناقشة مبادرة رئيس البعثة عبد الله باتيلي، وتقريب وجهات النظر بين الأعلى للدولة ومجلس النواب".وأضاف أن "أفضل وسيلة للتقارب والحل هي التواصل مع نظرائهم من مجلس النواب، وأن هذا التواصل هو أفضل حل بين لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة ولجنة الخارجية بمجلس النواب لتنسيق اللقاء مع البعثة".وأوضح حريبة بأن "اللجنة وبعد التشاور بين أعضائها سوف تسعى لتنفيذ هذه البنود والبرامج والأنشطة التي تم الاتفاق عليها".ولم تنجح البعثة الأممية، منذ تولي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في إحراز أي خطوة حتى الآن في المشهد الليبي، الذي يزداد تعقيدا من يوم لآخر.ويشترط البرلمان تشكيل حكومة جديدة، فيما تسعى أطراف أخرى لدمج الحكومتين تحت رئاسة الدبيبة، فيما يسعى الدبيبة لطرح آلية إعادة هيكلة الحكومة تحت رئاسته.وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قبولهما دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لعقد حوار وطني بين الأطراف الرئيسية في البلاد، يحل الخلافات العالقة ويمضي بليبيا نحو الانتخابات، وذلك خلال لقاء مشترك بينهما، يوم الخميس الماضي، أكدا فيه ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي من أجل الوصول إلى الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة، بحسب قولهما.

https://sputnikarabic.ae/20240127/ليبيا-تحركات-نيابية-جديدة-من-أجل-الانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-1085483818.html

https://sputnikarabic.ae/20240126/جدل-حول-أداء-البعثة-الأممية-ورئيسها-عبد-الله-باتيلي-في-ليبيا-1085428981.html

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