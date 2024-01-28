عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240128/مركبة-استطلاع-قمرية-تابعة-لـناسا-ترصد-نظيرتها-اليابانية-التي-وقعت-على-سطح-القمر-فيديو-1085509967.html
مركبة استطلاع قمرية تابعة لـ"ناسا" ترصد نظيرتها اليابانية التي وقعت على سطح القمر... فيديو
مركبة استطلاع قمرية تابعة لـ"ناسا" ترصد نظيرتها اليابانية التي وقعت على سطح القمر... فيديو
التقطت مركبة "إل آر أو" التابعة لـ"ناسا"، الهبوط القمري للمركبة اليابانية "إس إل آي إم"، الذي قامت به وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في 19 يناير/ كانون الثاني... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T16:38+0000
2024-01-28T16:38+0000
مجتمع
الفضاء
نادي الفيديو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085510076_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6eb904af8e26de6ba50bedfa5f743126.jpg
في 19 يناير/ كانون الثاني 2024، هبطت المركبة القمرية اليابانية "إس إل آي إم"، على سطح القمر، وبعد خمسة أيام، مرت المركبة الفضائية "إل آر أو" فوق موقع الهبوط والتقطت صورة لـ "إس إل آي إم"، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس تيك دايلي".حصلت "إل آر أو" على الصورة على ارتفاع حوالي 50 ميلاً (80 كم)، والخطوط الساطعة الموجودة على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مادة صخرية تم إخراجها من فوهة شيولي القريبة والحديثة نسبيًا.إن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر "إس إل آي إم"، التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هي مهمة متطورة لاستكشاف القمر ومصممة لإظهار تكنولوجيا الهبوط الدقيقة على سطح القمر.علاوة على ذلك، تعد "إس إل آي إم" بمثابة مقدمة لمهمات أكثر تعقيدًا، مما يمهد الطريق لزيادة مشاركة اليابان في الجهود الدولية لاستكشاف القمر، ويعزز التطوير والنشر الناجح لتقنية "إس إل آي إم" دور وكالة استكشاف الفضاء اليابانية باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المتطور لاستكشاف الفضاء.دراسة تكشف العلاقة بين تربية الحيوانات الأليفة والخرف
https://sputnikarabic.ae/20240126/مركبة-الفضاء-اليابانية-تهبط-على-هدفها-القمري-لكن-رأسا-على-عقب-صور-وفيديو--1085427118.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085510076_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ed0126bd13bc1edf4956d1b18884370b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الفضاء, نادي الفيديو, العالم
الفضاء, نادي الفيديو, العالم

مركبة استطلاع قمرية تابعة لـ"ناسا" ترصد نظيرتها اليابانية التي وقعت على سطح القمر... فيديو

16:38 GMT 28.01.2024
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIمؤتمر صحفي لشرح نتائج مهمة مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) في طوكيو في 25 يناير 2024
مؤتمر صحفي لشرح نتائج مهمة مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) في طوكيو في 25 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
تابعنا عبر
التقطت مركبة "إل آر أو" التابعة لـ"ناسا"، الهبوط القمري للمركبة اليابانية "إس إل آي إم"، الذي قامت به وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، جعل اليابان الدولة الخامسة التي تحقق هبوطًا سلسًا على القمر.
في 19 يناير/ كانون الثاني 2024، هبطت المركبة القمرية اليابانية "إس إل آي إم"، على سطح القمر، وبعد خمسة أيام، مرت المركبة الفضائية "إل آر أو" فوق موقع الهبوط والتقطت صورة لـ "إس إل آي إم"، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس تيك دايلي".
حصلت "إل آر أو" على الصورة على ارتفاع حوالي 50 ميلاً (80 كم)، والخطوط الساطعة الموجودة على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مادة صخرية تم إخراجها من فوهة شيولي القريبة والحديثة نسبيًا.
إن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر "إس إل آي إم"، التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هي مهمة متطورة لاستكشاف القمر ومصممة لإظهار تكنولوجيا الهبوط الدقيقة على سطح القمر.
يستخدم "إس إل آي إم" أنظمة توجيه وملاحة وتحكم متقدمة لتحقيق أهداف الهبوط الدقيقة، وتعتبر هذه التكنولوجيا ضرورية للهبوط بأمان بالقرب من المعالم القمرية مثل الحفر والتلال والمواقع الغنية بالموارد والتي قد يكون من الصعب الوصول إليها.
نموذج بالحجم الحقيقي لمركبة الرحلات القمرية اليابانية بحجم كف اليد في حرم ساغاميهارا التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
مجتمع
مركبة الفضاء اليابانية تهبط على هدفها القمري لكن "رأسا على عقب"... صور وفيديو
26 يناير, 08:38 GMT

المهمة ليست مجرد عرض تكنولوجي ولكنها تسهم أيضًا بشكل كبير في البحث العلمي، حيث أنها تسمح بالتحقيق في المناطق القمرية غير المستكشفة سابقًا.

علاوة على ذلك، تعد "إس إل آي إم" بمثابة مقدمة لمهمات أكثر تعقيدًا، مما يمهد الطريق لزيادة مشاركة اليابان في الجهود الدولية لاستكشاف القمر، ويعزز التطوير والنشر الناجح لتقنية "إس إل آي إم" دور وكالة استكشاف الفضاء اليابانية باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المتطور لاستكشاف الفضاء.
دراسة تكشف العلاقة بين تربية الحيوانات الأليفة والخرف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تنهي مهام بعض القوات في غزة... صور وفيديو11:00 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала