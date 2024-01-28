https://sputnikarabic.ae/20240128/مركبة-استطلاع-قمرية-تابعة-لـناسا-ترصد-نظيرتها-اليابانية-التي-وقعت-على-سطح-القمر-فيديو-1085509967.html
مركبة استطلاع قمرية تابعة لـ"ناسا" ترصد نظيرتها اليابانية التي وقعت على سطح القمر... فيديو
مركبة استطلاع قمرية تابعة لـ"ناسا" ترصد نظيرتها اليابانية التي وقعت على سطح القمر... فيديو
التقطت مركبة "إل آر أو" التابعة لـ"ناسا"، الهبوط القمري للمركبة اليابانية "إس إل آي إم"، الذي قامت به وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في 19 يناير/ كانون الثاني... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T16:38+0000
2024-01-28T16:38+0000
2024-01-28T16:38+0000
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في 19 يناير/ كانون الثاني 2024، هبطت المركبة القمرية اليابانية "إس إل آي إم"، على سطح القمر، وبعد خمسة أيام، مرت المركبة الفضائية "إل آر أو" فوق موقع الهبوط والتقطت صورة لـ "إس إل آي إم"، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس تيك دايلي".حصلت "إل آر أو" على الصورة على ارتفاع حوالي 50 ميلاً (80 كم)، والخطوط الساطعة الموجودة على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مادة صخرية تم إخراجها من فوهة شيولي القريبة والحديثة نسبيًا.إن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر "إس إل آي إم"، التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هي مهمة متطورة لاستكشاف القمر ومصممة لإظهار تكنولوجيا الهبوط الدقيقة على سطح القمر.علاوة على ذلك، تعد "إس إل آي إم" بمثابة مقدمة لمهمات أكثر تعقيدًا، مما يمهد الطريق لزيادة مشاركة اليابان في الجهود الدولية لاستكشاف القمر، ويعزز التطوير والنشر الناجح لتقنية "إس إل آي إم" دور وكالة استكشاف الفضاء اليابانية باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المتطور لاستكشاف الفضاء.دراسة تكشف العلاقة بين تربية الحيوانات الأليفة والخرف
https://sputnikarabic.ae/20240126/مركبة-الفضاء-اليابانية-تهبط-على-هدفها-القمري-لكن-رأسا-على-عقب-صور-وفيديو--1085427118.html
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الفضاء, نادي الفيديو, العالم
الفضاء, نادي الفيديو, العالم
مركبة استطلاع قمرية تابعة لـ"ناسا" ترصد نظيرتها اليابانية التي وقعت على سطح القمر... فيديو
التقطت مركبة "إل آر أو" التابعة لـ"ناسا"، الهبوط القمري للمركبة اليابانية "إس إل آي إم"، الذي قامت به وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، جعل اليابان الدولة الخامسة التي تحقق هبوطًا سلسًا على القمر.
في 19 يناير/ كانون الثاني 2024، هبطت المركبة القمرية اليابانية "إس إل آي إم"، على سطح القمر، وبعد خمسة أيام، مرت المركبة الفضائية "إل آر أو" فوق موقع الهبوط والتقطت صورة لـ "إس إل آي إم"، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس تيك دايلي".
حصلت "إل آر أو" على الصورة على ارتفاع حوالي 50 ميلاً (80 كم)، والخطوط الساطعة الموجودة على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مادة صخرية تم إخراجها من فوهة شيولي القريبة والحديثة نسبيًا.
إن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر "إس إل آي إم"، التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هي مهمة متطورة لاستكشاف القمر ومصممة لإظهار تكنولوجيا الهبوط الدقيقة على سطح القمر.
يستخدم "إس إل آي إم" أنظمة توجيه وملاحة وتحكم متقدمة لتحقيق أهداف الهبوط الدقيقة، وتعتبر هذه التكنولوجيا ضرورية للهبوط بأمان بالقرب من المعالم القمرية مثل الحفر والتلال والمواقع الغنية بالموارد والتي قد يكون من الصعب الوصول إليها.
المهمة ليست مجرد عرض تكنولوجي ولكنها تسهم أيضًا بشكل كبير في البحث العلمي، حيث أنها تسمح بالتحقيق في المناطق القمرية غير المستكشفة سابقًا.
علاوة على ذلك، تعد "إس إل آي إم" بمثابة مقدمة لمهمات أكثر تعقيدًا، مما يمهد الطريق لزيادة مشاركة اليابان في الجهود الدولية لاستكشاف القمر، ويعزز التطوير والنشر الناجح لتقنية "إس إل آي إم" دور وكالة استكشاف الفضاء اليابانية باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المتطور لاستكشاف الفضاء.