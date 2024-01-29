https://sputnikarabic.ae/20240129/أزمة-منسف-بين-العراق-والأردن-صور-وفيديو-1085545090.html
أزمة "منسف" بين العراق والأردن... صور وفيديو
أزمة "منسف" بين العراق والأردن... صور وفيديو
تسببت حركة "المنسف" التي نفذها اللاعب العراقي أيمن حسين، التي أدت إلى طرده، بأزمة "منسف" بين مشجعي "النشامى" وأسود الرافدين" على وسائل التواصل الاجتماعي. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T14:38+0000
2024-01-29T14:38+0000
2024-01-29T15:05+0000
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رياضة
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ولعب العراق مع الأردن، مساء اليوم الاثنين، في مباراة التقى فيها الفريقان على ملعب خليفة الدولي، ضمن قمة نهائي كأس آسيا 2023.وتصدرت المنشورات التي تعلق على الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث شارك الكثيرون صورا ومقاطع فيديو لتنفيذ اللاعبين حركة "المنسف" خلال المباراة.واحتفل حسين بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب العراقي بطريقة بدت لحكم المباراة على أنها تحمل استفزازا كبيرا للجماهير الأردنية، وقام حكم المباراة علي رضا بطرد حسين نجم المنتخب العراقي بعد احتفاله بهدفه بأكل المنسف الأردني، وتلقى النجم العراقي حسين هداف البطولة الآسيوية البطاقة الحمراء.ويبدو أن احتفال أيمن حسين كان ردا على ما فعله لاعبو كرة القدم الأردنيون بالاحتفال بالهدف الأول في المباراة.وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأدرني على المنتخب العراقي بنتيجة 3 مقابل هدفين للمنتخب العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20240129/تصويت-هل-تعتبر-قرار-الحكم-الإيراني-بطرد-نجم-حركة-المنسف-العراقي-صحيحا؟-1085545962.html
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رياضة, نادي الفيديو
أزمة "منسف" بين العراق والأردن... صور وفيديو
14:38 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 15:05 GMT 29.01.2024)
تسببت حركة "المنسف" التي نفذها اللاعب العراقي أيمن حسين، التي أدت إلى طرده، بأزمة "منسف" بين مشجعي "النشامى" وأسود الرافدين" على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولعب العراق مع الأردن، مساء اليوم الاثنين، في مباراة التقى فيها الفريقان على ملعب خليفة الدولي، ضمن قمة نهائي كأس آسيا 2023.
وتصدرت المنشورات التي تعلق على الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث شارك الكثيرون صورا ومقاطع فيديو لتنفيذ اللاعبين حركة "المنسف" خلال المباراة.
واحتفل حسين بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب العراقي بطريقة بدت لحكم المباراة على أنها تحمل استفزازا كبيرا للجماهير الأردنية، وقام حكم المباراة علي رضا بطرد حسين نجم المنتخب العراقي بعد احتفاله بهدفه بأكل المنسف الأردني، وتلقى النجم العراقي حسين هداف البطولة الآسيوية البطاقة الحمراء.
ويبدو أن احتفال أيمن حسين كان ردا على ما فعله لاعبو كرة القدم الأردنيون بالاحتفال بالهدف الأول في المباراة.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأدرني على المنتخب العراقي بنتيجة 3 مقابل هدفين للمنتخب العراقي.