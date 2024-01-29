https://sputnikarabic.ae/20240129/تصويت-هل-تعتبر-قرار-الحكم-الإيراني-بطرد-نجم-حركة-المنسف-العراقي-صحيحا؟-1085545962.html
تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟
تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟
تسببت حركة "المنسف" التي نفذها نجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، بطرده من المبارة بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية من الحكم الإيراني، علي رضا فغهاني. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T14:56+0000
2024-01-29T14:56+0000
2024-01-29T14:56+0000
مجتمع
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رياضة
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واعتبر فغهاني حركة اللاعب العراقي بمثابة "استفزاز كبير للجمهور الأردني"، على الرغم من أن لاعبي المنتخب الأردني قد نفذوا هذه الحركة في المباراة نفسها وبشكل جماعي، في الشوط الأول في مبارة "حامية الوطيس" بين المنتخبين انتهت لصالح "النشامى" الأردني.أزمة "منسف" بين العراق والأردن... صور وفيديوبرأيك، هل كان قرار الحكم الإيراني صائبًا في هذه المباراة؟تصويت...برأيك كيف سيكون رد "البيت الأبيض" على الضربة القاسية لقواته في الأردنتصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟صوّت للزعيم العربي رقم 1 الذي جعل بلده ينافس اقتصادات العالم
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, رياضة, опросы
استطلاعات الرأي, رياضة, опросы
تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟
تسببت حركة "المنسف" التي نفذها نجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، بطرده من المبارة بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية من الحكم الإيراني، علي رضا فغهاني.
واعتبر فغهاني حركة اللاعب العراقي بمثابة "استفزاز كبير للجمهور الأردني"، على الرغم من أن لاعبي المنتخب الأردني قد نفذوا هذه الحركة في المباراة نفسها وبشكل جماعي، في الشوط الأول في مبارة "حامية الوطيس" بين المنتخبين انتهت لصالح "النشامى" الأردني
.
وأحدث قرار الحكم الإيراني جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا لدى الجهور العراقي، الذي اعتبر أن هذا القرار تسبب بخسارة منتخب بلاده.
برأيك، هل كان قرار الحكم الإيراني صائبًا في هذه المباراة؟