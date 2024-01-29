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https://sputnikarabic.ae/20240129/أمين-عام-الناتو-إيران-مسؤولة-عن-زعزعة-الأمن-في-الشرق-الأوسط-1085555589.html
أمين عام الناتو: إيران مسؤولة عن زعزعة الأمن في الشرق الأوسط
أمين عام الناتو: إيران مسؤولة عن زعزعة الأمن في الشرق الأوسط
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، إن إيران "تقوم بزعزعة الاستقرار في المنطقة". 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T21:34+0000
2024-01-29T21:34+0000
إيران
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وأضاف ستولتنبرغ: "إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة وتتحمل مسؤولية دعم الإرهابيين الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر. يظهر سلوك إيران لنا كيف يبدو العالم عندما لا يستند إلى قواعد - عالم غير متوقع وخطير. حيث سيكون أماننا أكثر تكلفة بالنسبة لنا"وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 28 يناير (كانون الثاني)، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار، أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية. ارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب رعاية المتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".ومساء أمس الأحد، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.يشار إلى أنه منذ تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تتعرض القواعد الأمريكية في التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، باستمرار للهجمات.
https://sputnikarabic.ae/20240129/البنتاغون-الهجوم-على-القوات-الأمريكية-في-الأردن-يحمل-بصمات-كتائب-حزب-الله-العراقية-1085555200.html
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إيران, أخبار إيران, الناتو, العالم
إيران, أخبار إيران, الناتو, العالم

أمين عام الناتو: إيران مسؤولة عن زعزعة الأمن في الشرق الأوسط

21:34 GMT 29.01.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، إن إيران "تقوم بزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأضاف ستولتنبرغ: "إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة وتتحمل مسؤولية دعم الإرهابيين الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر. يظهر سلوك إيران لنا كيف يبدو العالم عندما لا يستند إلى قواعد - عالم غير متوقع وخطير. حيث سيكون أماننا أكثر تكلفة بالنسبة لنا"
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
البنتاغون: الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية
20:34 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 28 يناير (كانون الثاني)، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار، أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية. ارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب رعاية المتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".

ومساء أمس الأحد، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.
وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.
وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
يشار إلى أنه منذ تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تتعرض القواعد الأمريكية في التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، باستمرار للهجمات.
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