https://sputnikarabic.ae/20240129/البنتاغون-الهجوم-على-القوات-الأمريكية-في-الأردن-يحمل-بصمات-كتائب-حزب-الله-العراقية-1085555200.html

البنتاغون: الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية

البنتاغون: الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية

صرّحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، بأن الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، أمس الأحد، يحمل... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

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2024-01-29T20:34+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت سينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "(الهجوم) يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 28 يناير (كانون الثاني)، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار، أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية. ارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب رعاية المتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".ومساء أمس الأحد، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.

https://sputnikarabic.ae/20240129/هجوم-صاروخي-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1085549804.html

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