https://sputnikarabic.ae/20240129/العراق-التصعيد-الأمني-على-الحدود-الأردنية-السورية-مرفوض-1085555388.html
العراق: التصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية مرفوض
العراق: التصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية مرفوض
علّقت وزارة الخارجية العراقية على التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T20:54+0000
2024-01-29T20:54+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى رفض العراق للتصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية.وقالت الوزارة إن العراق يرفض التصعيد الأمني الذي حدث في شمال شرقي الأردن، على الحدود السورية، مشيرة إلى أنه يجب إفساح المجال للمفاوضات التي تجري مع الأمريكيين للوصول إلى تفاهمات إيجابية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن، إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق: التصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية مرفوض
علّقت وزارة الخارجية العراقية على التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي.
جاء ذلك في بيان للخارجية العراقية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى رفض العراق للتصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية.
وقالت الوزارة إن العراق يرفض التصعيد الأمني الذي حدث في شمال شرقي الأردن، على الحدود السورية، مشيرة إلى أنه يجب إفساح المجال للمفاوضات التي تجري مع الأمريكيين للوصول إلى تفاهمات إيجابية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية
شمال شرقي الأردن، إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية
في العراق.