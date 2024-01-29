https://sputnikarabic.ae/20240129/هجوم-صاروخي-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1085549804.html
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
تعرضت المنطقة السكنية لجنود الجيش الأمريكي في قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، لرشقة صاروخية أصابتها بشكل مباشر. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T17:05+0000
2024-01-29T17:05+0000
2024-01-29T17:05+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل القرية الخضراء، وهي منطقة سكن الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي، جراء استهداف الحقل برشقة صاروخية.وأوضح المراسل أن الدفاعات الجوية الأمريكية في القاعدة حاولت التصدي للهجوم لكن دون جدوى.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240129/الجيش-الأمريكي-يعلن-ارتفاع-الإصابات-بين-قواته-إثر-الهجوم-على-قاعدة-بالأردن-إلى-34-1085518301.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
حصري
تعرضت المنطقة السكنية لجنود الجيش الأمريكي في قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، لرشقة صاروخية أصابتها بشكل مباشر.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل القرية الخضراء، وهي منطقة سكن الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي، جراء استهداف الحقل برشقة صاروخية.
وأضاف المراسل أن الهجوم الصاروخي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة الأمريكية، مع سماع أصوات انفجارات من القرية الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون كمقرات لإقامتهم.
وأوضح المراسل أن الدفاعات الجوية الأمريكية في القاعدة حاولت التصدي للهجوم لكن دون جدوى.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية
إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.