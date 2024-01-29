عربي
https://sputnikarabic.ae/20240129/هجوم-صاروخي-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1085549804.html
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
تعرضت المنطقة السكنية لجنود الجيش الأمريكي في قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، لرشقة صاروخية أصابتها بشكل مباشر. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T17:05+0000
2024-01-29T17:05+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085550284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f18eac110a3ef40b36b69dbb658feed7.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل القرية الخضراء، وهي منطقة سكن الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي، جراء استهداف الحقل برشقة صاروخية.وأوضح المراسل أن الدفاعات الجوية الأمريكية في القاعدة حاولت التصدي للهجوم لكن دون جدوى.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240129/الجيش-الأمريكي-يعلن-ارتفاع-الإصابات-بين-قواته-إثر-الهجوم-على-قاعدة-بالأردن-إلى-34-1085518301.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085550284_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_906ff23c3bf3a99fa877207bea36d6bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

17:05 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود أمريكيين بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا،
جنود أمريكيين بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
تابعنا عبر
حصري
تعرضت المنطقة السكنية لجنود الجيش الأمريكي في قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، لرشقة صاروخية أصابتها بشكل مباشر.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل القرية الخضراء، وهي منطقة سكن الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي، جراء استهداف الحقل برشقة صاروخية.

وأضاف المراسل أن الهجوم الصاروخي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة الأمريكية، مع سماع أصوات انفجارات من القرية الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون كمقرات لإقامتهم.

الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع الإصابات بين قواته إثر الهجوم على قاعدة شمال شرق الأردن إلى 34
02:44 GMT
وأوضح المراسل أن الدفاعات الجوية الأمريكية في القاعدة حاولت التصدي للهجوم لكن دون جدوى.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين16:37 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала