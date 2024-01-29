https://sputnikarabic.ae/20240129/هجوم-صاروخي-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1085549804.html

هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

تعرضت المنطقة السكنية لجنود الجيش الأمريكي في قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، لرشقة صاروخية أصابتها بشكل مباشر. 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T17:05+0000

2024-01-29T17:05+0000

2024-01-29T17:05+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085550284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f18eac110a3ef40b36b69dbb658feed7.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل القرية الخضراء، وهي منطقة سكن الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي، جراء استهداف الحقل برشقة صاروخية.وأوضح المراسل أن الدفاعات الجوية الأمريكية في القاعدة حاولت التصدي للهجوم لكن دون جدوى.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.

https://sputnikarabic.ae/20240129/الجيش-الأمريكي-يعلن-ارتفاع-الإصابات-بين-قواته-إثر-الهجوم-على-قاعدة-بالأردن-إلى-34-1085518301.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية