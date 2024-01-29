https://sputnikarabic.ae/20240129/برلماني-أوكراني-أكثر-من-3-ملايين-مواطن-يختبئون-من-التعبئة-1085548436.html
برلماني أوكراني: أكثر من 3 ملايين مواطن يختبئون من التعبئة
برلماني أوكراني: أكثر من 3 ملايين مواطن يختبئون من التعبئة
صرّح ديمتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، اليوم الاثنين، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T16:08+0000
2024-01-29T16:08+0000
2024-01-29T16:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ناتالوخا: "اليوم هناك ما لا يقل عن 3.4 مليون رجل كل ما تعرفه الدولة عنهم هو رقم هويتهم. إنهم ليسوا في الخارج، وليسوا في القوات المسلحة الأوكرانية، وليسوا معاقين، ولا يدرسون ولا يعملون".وأشار إلى أنه قد يتوقف هؤلاء الأشخاص عن استخدام البنوك الحكومية، وسحب النقود، واستخدام بطاقات الائتمان، والسفر بين المدن حتى لا يلفتوا انتباه مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.وظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240127/برلمانية-ألمانية-حتى-جنرالات-أوكرانيا-لم-يعودوا-يؤمنون-بتحقيق-النصر-1085479042.html
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برلماني أوكراني: أكثر من 3 ملايين مواطن يختبئون من التعبئة
صرّح ديمتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، اليوم الاثنين، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ناتالوخا: "اليوم هناك ما لا يقل عن 3.4 مليون رجل كل ما تعرفه الدولة عنهم هو رقم هويتهم. إنهم ليسوا في الخارج، وليسوا في القوات المسلحة الأوكرانية، وليسوا معاقين، ولا يدرسون ولا يعملون".
وبحسب صحيفة "فوكوس" الأوكرانية، نقلاً عن البرلماني، فإن السلطات لا تعرف مكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكنهم يشاركون في العمليات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه قد يتوقف هؤلاء الأشخاص عن استخدام البنوك الحكومية، وسحب النقود، واستخدام بطاقات الائتمان، والسفر بين المدن حتى لا يلفتوا انتباه مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.
وظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.