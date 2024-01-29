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https://sputnikarabic.ae/20240129/بريكس-تتفوق-على-مجموعة-السبع-من-حيث-حصتها-في-الاقتصاد-العالمي--1085549001.html
"بريكس" تتفوق على "مجموعة السبع" من حيث حصتها في الاقتصاد العالمي
"بريكس" تتفوق على "مجموعة السبع" من حيث حصتها في الاقتصاد العالمي
أفادت إلفيرا نابيولينا، رئيسة بنك روسيا، بأن حصة دول "بريكس" في نهاية عام 2023، ارتفعت من 31% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تعادل القوة... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T16:37+0000
2024-01-29T16:37+0000
مجموعة بريكس
العالم
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وقالت نابيولينا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "اقتصادات دولبريكس تتطور بسرعة كبيرة. ومع انضمام أعضاء جدد، زادت حصة بريكس في الاقتصاد العالمي من 31% إلى 35%، إذا نظرنا إلى نتائج تعادل القوة الشرائية لعام 202، وهذه الأرقام أعلى قليلاً من حصة دول مجموعة السبع".وتابعت: "لذا فإن دور بريكس في العالم مهم".وفي الأول من يناير/كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل. بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، سوف تتوسع "بريكس" لتشمل 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الناتج-المحلي-الإجمالي-لدول-بريكس-وعلاقته-بـالناتج-العالمي-في-2023-1084825935.html
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مجموعة بريكس, العالم
مجموعة بريكس, العالم

"بريكس" تتفوق على "مجموعة السبع" من حيث حصتها في الاقتصاد العالمي

16:37 GMT 29.01.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفادت إلفيرا نابيولينا، رئيسة بنك روسيا، بأن حصة دول "بريكس" في نهاية عام 2023، ارتفعت من 31% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تعادل القوة الشرائية، متجاوزة حصة مجموعة السبع.
وقالت نابيولينا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "اقتصادات دولبريكس تتطور بسرعة كبيرة. ومع انضمام أعضاء جدد، زادت حصة بريكس في الاقتصاد العالمي من 31% إلى 35%، إذا نظرنا إلى نتائج تعادل القوة الشرائية لعام 202، وهذه الأرقام أعلى قليلاً من حصة دول مجموعة السبع".
وتابعت: "لذا فإن دور بريكس في العالم مهم".
وفي الأول من يناير/كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل. بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس وعلاقته بـالناتج العالمي في 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
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الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
9 يناير, 14:04 GMT
وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، سوف تتوسع "بريكس" لتشمل 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
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