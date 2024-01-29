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https://sputnikarabic.ae/20240129/جنوب-السودان-9-ملايين-محتاج-إلى-مساعدات-إنسانية-منهم-16-مليون-طفل-1085536817.html
جنوب السودان... 9 ملايين محتاج إلى مساعدات إنسانية منهم 1.6 مليون طفل
جنوب السودان... 9 ملايين محتاج إلى مساعدات إنسانية منهم 1.6 مليون طفل
كشفت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024، الصادرة عن المجلس النرويجي للاجئين، عن أن 9 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في جنوب السودان، بما في ذلك أكثر من... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T11:11+0000
2024-01-29T11:11+0000
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وأضاف التقرير أنه حتى الآن فر أكثر من 500 ألف شخص من الحرب في السودان إلى جنوب السودان بنسبة تجاوزت 30 في المئة من جميع اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".واضطر اللاجئون إلى الفرار من السودان منذ اندلاع الحرب التي تعاني منها البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023 طلبا للحماية، إلا أن جنوب السودان واحدة من أفقر الأماكن على وجه الأرض بحسب التقرير.وحذر التقرير الدولي من أن الصراع الذي يشهده السودان امتد أثره إلى البلدان المجاورة التي لا تملك من الأساس القدرة على التعامل مع النزوح الجماعي، خاصة وأن دولة مثل جنوب السودان خرجت مؤخرا من عقود من الحرب، ما يجعلها تواجه وضعا إنسانيا سيئا.يذكر أن 52 شخصا لقوا مصرعهم بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إثر هجوم وقع اليوم الاثنين، على منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.ونقل موقع "المشهد" السوداني عن مسؤول سوداني، قوله بأن "المسلحين هاجموا منطقة أبيي مما أسفر عن مقتل 52 شخصا بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 64 آخرين".وأشار المسؤول إلى أن منفذي الهجوم كانوا شبانا ينتمون لإحدى القبائل المحلية من منطقة واراب المجاورة، حيث كان أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

جنوب السودان... 9 ملايين محتاج إلى مساعدات إنسانية منهم 1.6 مليون طفل

11:11 GMT 29.01.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHABتدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
كشفت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024، الصادرة عن المجلس النرويجي للاجئين، عن أن 9 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في جنوب السودان، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد.
وأضاف التقرير أنه حتى الآن فر أكثر من 500 ألف شخص من الحرب في السودان إلى جنوب السودان بنسبة تجاوزت 30 في المئة من جميع اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".
واضطر اللاجئون إلى الفرار من السودان منذ اندلاع الحرب التي تعاني منها البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023 طلبا للحماية، إلا أن جنوب السودان واحدة من أفقر الأماكن على وجه الأرض بحسب التقرير.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
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أمس, 16:04 GMT
وحذر التقرير الدولي من أن الصراع الذي يشهده السودان امتد أثره إلى البلدان المجاورة التي لا تملك من الأساس القدرة على التعامل مع النزوح الجماعي، خاصة وأن دولة مثل جنوب السودان خرجت مؤخرا من عقود من الحرب، ما يجعلها تواجه وضعا إنسانيا سيئا.
يذكر أن 52 شخصا لقوا مصرعهم بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إثر هجوم وقع اليوم الاثنين، على منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
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26 يناير, 12:03 GMT
ونقل موقع "المشهد" السوداني عن مسؤول سوداني، قوله بأن "المسلحين هاجموا منطقة أبيي مما أسفر عن مقتل 52 شخصا بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 64 آخرين".
وأشار المسؤول إلى أن منفذي الهجوم كانوا شبانا ينتمون لإحدى القبائل المحلية من منطقة واراب المجاورة، حيث كان أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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