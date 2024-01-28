https://sputnikarabic.ae/20240128/الرئيس-الجزائري-يؤكد-وقوف-بلاده-إلى-جانب-السودان-لمواجهة-قوى-الشر--1085509272.html

الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان لمواجهة "قوى الشر"

الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان لمواجهة "قوى الشر"

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة التي يعانيها. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T16:04+0000

2024-01-28T16:04+0000

2024-01-28T16:04+0000

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الجزائر- سبوتنيك. وقال تبون، في تصريح مشترك للصحافة مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، عقب المباحثات التي أجرياها في الجزائر: "تقف الجزائر إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه".وأشاد تبون بـ"موقف السودان الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأردف البرهان، بالقول: "إن السودان يتعرض لمؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين"، معربا عن سعادته بأن تكون الجزائر "حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية"، مؤكدا "لتوافق في وجهات النظر مع الجزائر حول العديد من القضايا الراهنة، بحسب قوله.ووصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، إلى الجزائر، اليوم الأحد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمناقشة مستجدات الأزمة في بلاده.ووفق إعلام مجلس السيادة السوداني، "يجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".ومنذ 15 نيسان/أبريل 2023، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".كما تسبب الصراع المسلح الذي تشهده العاصمة والمناطق المحيطة فيها بنزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240128/ما-الذي-يمكن-أن-تقدمه-الجزائر-للأزمة-السودانية-1085507563.html

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