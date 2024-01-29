https://sputnikarabic.ae/20240129/رئيسة-المصرف-المركزي-الروسي-دول-بريكس-ستركز-هذا-العام-على-التفاعل-بشأن-التسويات-بالعملات-الوطنية-1085556964.html

رئيسة المصرف المركزي الروسي: دول "بريكس" ستركز هذا العام على التفاعل بشأن التسويات بالعملات الوطنية

رئيسة المصرف المركزي الروسي: دول "بريكس" ستركز هذا العام على التفاعل بشأن التسويات بالعملات الوطنية

صرحت، إلفيرا نابيولينا، رئيسة المصرف المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن دول لـ"بريكس" ستركز هذا العام على التفاعل بشأن أنظمة الدفع والتسويات بالعملات الوطنية. 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T23:22+0000

2024-01-29T23:22+0000

2024-01-29T23:22+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأضافت نابيولينا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الأولويات والأهداف التي ستتناولها البنوك المركزية لدول البريكس هذا العام قائلة: "نعتزم الخروج بأجندة غنية (جدول عمل)، ولكن في الوقت نفسه، بالطبع، الالتزام بمبدأ الاستمرارية وتطوير المبادرات التي طرحها شركاؤنا في السنوات السابقة. من بينها سأسلط الضوء على أربعة رئيسية".وأشارت إلى أن الأولى - تطوير قطاع المدفوعات.وتابعت، قائلة، "لدينا فريق من الخبراء يناقش مختلف القضايا، بما في ذلك العملات الرقمية وتفاعل أنظمة الدفع. نريد هذا العام التركيز بشكل أكبر على التسويات بالعملات الوطنية (..)".وفي الأول من يناير/كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل. بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، سوف تتوسع "بريكس" لتشمل 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20240129/بريكس-تتفوق-على-مجموعة-السبع-من-حيث-حصتها-في-الاقتصاد-العالمي--1085549001.html

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