https://sputnikarabic.ae/20240129/لجنة-الانتخابات-المركزية-الروسية-تعلن-ترشح-بوتين-للانتخابات-الرئاسية--1085534018.html
لجنة الانتخابات المركزية الروسية تعلن ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية
لجنة الانتخابات المركزية الروسية تعلن ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن لجنة الانتخابات المركزية سجلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمرشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المقررة في... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T10:08+0000
2024-01-29T10:08+0000
2024-01-29T10:08+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وجاء في القرار الذي تم اعتماده في اجتماع لجنة الانتخابات المركزية: "تسجيل مرشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، المولود عام 1952، في 29 يناير 2024، الساعة 11:23 صباحًا". ووافقت لجنة الانتخابات المركزية بالإجماع، على تعيين 198 شخصًا آخر ليكونوا وكلاء لبوتين.ويجب على المرشحين من الأحزاب السياسية غير البرلمانية: سيرجي مالينكوفيتش، وبوريس ناديجدين، وأندريه بوغدانوف، وسيرغي بابورين، وإيرينا سفيريدوفا، تقديم ما لا يقل عن 100 ألف توقيع بحلول 31 يناير/كانون الثاني. ومن بين هؤلاء، في 29 يناير، قدّم زعيم حزب "شيوعيو روسيا"، مالينكوفيتش، أوراق التوقيع إلى لجنة الانتخابات المركزية.ويجب أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية تسجيل جميع المرشحين في موعد أقصاه 10 فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20240129/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-لا-يستطيع-خوض-صراع-مباشر-مع-روسيا-1085532440.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
لجنة الانتخابات المركزية الروسية تعلن ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن لجنة الانتخابات المركزية سجلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمرشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المقررة في مارس/آذار 2024.
وجاء في القرار الذي تم اعتماده في اجتماع لجنة الانتخابات المركزية: "تسجيل مرشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، المولود عام 1952، في 29 يناير 2024، الساعة 11:23 صباحًا". ووافقت لجنة الانتخابات المركزية بالإجماع، على تعيين 198 شخصًا آخر ليكونوا وكلاء لبوتين.
وحدد مجلس الفيدرالية موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام: 15 و16 و17 مارس. وحاليا، هناك 11 شخصًا يتنافسون على منصب رئيس الدولة.
وسجلت لجنة الانتخابات المركزية في السابق ثلاثة مرشحين للرئاسة: ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف. وبما أن الثلاثة هم ممثلون لأحزاب برلمانية، لذلك ليس هناك حاجة لجمع توقيعات لدعمهم للتسجيل كمرشحين للانتخابات الرئاسية.
ويجب على المرشحين من الأحزاب السياسية غير البرلمانية: سيرجي مالينكوفيتش، وبوريس ناديجدين، وأندريه بوغدانوف، وسيرغي بابورين، وإيرينا سفيريدوفا، تقديم ما لا يقل عن 100 ألف توقيع بحلول 31 يناير/كانون الثاني. ومن بين هؤلاء، في 29 يناير، قدّم زعيم حزب "شيوعيو روسيا"، مالينكوفيتش، أوراق التوقيع إلى لجنة الانتخابات المركزية.
ويحتاج المرشحون الذين رشحوا أنفسهم - فلاديمير بوتين، ورادا روسكيخ، وأناتولي باتاشيف، إلى جمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع.
ويجب أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية تسجيل جميع المرشحين في موعد أقصاه 10 فبراير/ شباط.