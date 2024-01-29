https://sputnikarabic.ae/20240129/مستوطنون-إسرائيليون-يجتمعون-في-مؤتمر-بالقدس-للدعوة-إلى-إعادة-بناء-المستوطنات-في-غزة-1085518630.html
مستوطنون إسرائيليون يجتمعون في مؤتمر بالقدس للدعوة إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة
مستوطنون إسرائيليون يجتمعون في مؤتمر بالقدس للدعوة إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة
طالب مئات المستوطنين الإسرائيليين في مؤتمر عقد بالقدس المحتلة، أمس الأحد، بإعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T03:56+0000
2024-01-29T03:56+0000
2024-01-29T03:56+0000
بنيامين نتنياهو
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
ملف المستوطنات الإسرائيلية
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انسحبت إسرائيل من غزة بعد احتلال دام 38 عامًا في عام 2005، ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام، أن "إسرائيل لا تعتزم العودة بشكل دائم إلى غزة، لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة".تعتبر منظمات دولية وإغاثية هذه الحركة غير قانونية.بينما لم تنظم الحكومة الإسرائيلية المؤتمر، فإن الائتلاف اليميني المتطرف يواجه انتقادات بسبب دعمه للتوسع الاستيطاني، والذي يُعتبر عائقًا لحل الدولتين المحتمل مع الفلسطينيين في المستقبل.حضر المؤتمر 12 وزيرًا من حزب "الليكود"، إلى جانب وزيري الأمن الوطني والمالية، اللذان يرأسان حزبًا يمينيًا متطرفًا في الائتلاف الحاكم، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.أكد وزير المالية سموتريتش، أن العودة إلى المستوطنات في غزة تعني الأمن، وحذر من التداعيات السلبية لإخلاء هذه المناطق.وأشار وزير الأمن الوطني إلى أن إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة سيتسبب في تزايد الهجمات على المدن الإسرائيلية الجنوبية.يأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد التوترات بين الجانبين، مما يعزز التوقعات بمزيد من الصراع في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240128/نتنياهو-قمة-باريس-الاستخبارية-كانت-بناءة-ولا-يزال-هناك-فجوات-سيتم-بحثها-لاحقا-1085513423.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, ملف المستوطنات الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, ملف المستوطنات الإسرائيلية
مستوطنون إسرائيليون يجتمعون في مؤتمر بالقدس للدعوة إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة
طالب مئات المستوطنين الإسرائيليين في مؤتمر عقد بالقدس المحتلة، أمس الأحد، بإعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.
انسحبت إسرائيل من غزة بعد احتلال دام 38 عامًا في عام 2005، ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام، أن "إسرائيل لا تعتزم العودة بشكل دائم إلى غزة، لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة".
نظمت حركة "نحالا" اليمينية المؤتمر، حيث تسعى للتوسع الاستيطاني لليهود في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، والتي شهدت تصاعدًا في الاشتباكات مع الفلسطينيين.
تعتبر منظمات دولية وإغاثية هذه الحركة غير قانونية.
بينما لم تنظم الحكومة الإسرائيلية المؤتمر، فإن الائتلاف اليميني المتطرف
يواجه انتقادات بسبب دعمه للتوسع الاستيطاني، والذي يُعتبر عائقًا لحل الدولتين المحتمل مع الفلسطينيين في المستقبل.
حضر المؤتمر 12 وزيرًا من حزب "الليكود"، إلى جانب وزيري الأمن الوطني والمالية، اللذان يرأسان حزبًا يمينيًا متطرفًا في الائتلاف الحاكم، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
أكد وزير المالية سموتريتش، أن العودة إلى المستوطنات في غزة تعني الأمن، وحذر من التداعيات السلبية لإخلاء هذه المناطق.
وأشار وزير الأمن الوطني إلى أن إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة سيتسبب في تزايد الهجمات على المدن الإسرائيلية الجنوبية.
يأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد التوترات بين الجانبين، مما يعزز التوقعات بمزيد من الصراع في المنطقة.