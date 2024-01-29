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https://sputnikarabic.ae/20240129/واشنطن-تدرس-إمكانية-القيام-بعملية-خاطفة-وسرية-ضد-إيران-1085519088.html
واشنطن تدرس إمكانية القيام بعملية "خاطفة وسرية" ضد إيران
واشنطن تدرس إمكانية القيام بعملية "خاطفة وسرية" ضد إيران
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تدرس إمكانية القيام بعملية سرية ضد إيران بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة أمريكية في شمال... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T05:28+0000
2024-01-29T05:36+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصدر مطلع، أن "أحد الاحتمالات هو عملية سرية تضرب فيها الولايات المتحدة إيران، لكنها لا تتحمل المسؤولية عنها، ولكنها ترسل بالتالي إشارة واضحة"، مضيفة أن من بين الخيارات المطروحة خيار الرد الأمريكي المباشر من خلال الهجمات على المسؤولين الإيرانيين، مثل ذلك الذي تم تنفيذه بأوامر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضد الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في بغداد عام 2020.وأشارت الوكالة إلى أن رد فعل بايدن على الهجوم على القاعدة في الأردن يمكن أن يصبح أحد أهم خطوات رئاسته من حيث عواقبه، لافتة إلى أنه سيسعى إلى "معاقبة" مدبري الهجوم من جهة، وقد يورط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع القيادة الإيرانية من جهة أخرى.وبحسب الوكالة، فإن مثل هذا التصعيد يمكن أن يعيق الجهود الأمريكية لتحقيق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، مضيفة أن بايدن سيحتاج أيضًا إلى النظر في العواقب الاقتصادية المحتملة لخطواته التالية، بما في ذلك وسط الصراع الأمريكي المستمر مع "الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران" في البحر الأحمر، والذي أدى بالفعل إلى شل التجارة البحرية العالمية.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الأردني، مهند المبيضين، إن الهجوم كان بطائرة دون طيار، كما أصر على أن الضربة استهدفت قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا، وليس قاعدة في الأراضي الأردنية.
https://sputnikarabic.ae/20240129/الجيش-الأمريكي-يعلن-ارتفاع-الإصابات-بين-قواته-إثر-الهجوم-على-قاعدة-بالأردن-إلى-34-1085518301.html
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العالم
العالم

واشنطن تدرس إمكانية القيام بعملية "خاطفة وسرية" ضد إيران

05:28 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 05:36 GMT 29.01.2024)
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEمروحيات أمريكية تحلق فوق قاعدة "الإمام علي"، المعروفة لدى الجيش الأمريكي باسم "كامب أدير"، على مشارف مدينة الناصرية الجنوبية، في 16 ديسمبر 2011
مروحيات أمريكية تحلق فوق قاعدة الإمام علي، المعروفة لدى الجيش الأمريكي باسم كامب أدير، على مشارف مدينة الناصرية الجنوبية، في 16 ديسمبر 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تدرس إمكانية القيام بعملية سرية ضد إيران بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة أمريكية في شمال الأردن.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصدر مطلع، أن "أحد الاحتمالات هو عملية سرية تضرب فيها الولايات المتحدة إيران، لكنها لا تتحمل المسؤولية عنها، ولكنها ترسل بالتالي إشارة واضحة"، مضيفة أن من بين الخيارات المطروحة خيار الرد الأمريكي المباشر من خلال الهجمات على المسؤولين الإيرانيين، مثل ذلك الذي تم تنفيذه بأوامر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضد الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في بغداد عام 2020.
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع الإصابات بين قواته إثر الهجوم على قاعدة في الأردن إلى 34
02:44 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن رد فعل بايدن على الهجوم على القاعدة في الأردن يمكن أن يصبح أحد أهم خطوات رئاسته من حيث عواقبه، لافتة إلى أنه سيسعى إلى "معاقبة" مدبري الهجوم من جهة، وقد يورط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع القيادة الإيرانية من جهة أخرى.
وبحسب الوكالة، فإن مثل هذا التصعيد يمكن أن يعيق الجهود الأمريكية لتحقيق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، مضيفة أن بايدن سيحتاج أيضًا إلى النظر في العواقب الاقتصادية المحتملة لخطواته التالية، بما في ذلك وسط الصراع الأمريكي المستمر مع "الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران" في البحر الأحمر، والذي أدى بالفعل إلى شل التجارة البحرية العالمية.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الأردني، مهند المبيضين، إن الهجوم كان بطائرة دون طيار، كما أصر على أن الضربة استهدفت قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا، وليس قاعدة في الأراضي الأردنية.
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