https://sputnikarabic.ae/20240129/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-أن-العمليات-في-غزة-أوقعت-نصف-مسلحي-حماس-بين-قتيل-ومصاب-1085549440.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن العمليات في غزة أوقعت "نصف مسلحي حماس" بين قتيل ومصاب

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن العمليات في غزة أوقعت "نصف مسلحي حماس" بين قتيل ومصاب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الاثنين، أن "أهداف الحرب في غزة تتمثل في القضاء على حماس، وإعادة المختطفين". 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T16:50+0000

2024-01-29T16:50+0000

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وقال غالانت، خلال جولة ميدانية مع قوات المدفعية على حدود غزة، إن "الجيش قتل وأصاب نصف مسلحي حركة حماس خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".وأضاف: "يجب علينا المثابرة والحفاظ على الوحدة من أجل النصر"، متابعًا: "نحن في حرب طويلة، ولكننا في النهاية سنكسر حماس".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240129/وزارة-الصحة-الفلسطينية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-القتلى-جراء-الغارات-الإسرائيلية-على-غزة-1085546687.html

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