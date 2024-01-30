https://sputnikarabic.ae/20240130/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-أطلقت-عدة-صواريخ-كروز-باتجاه-البحر-قبالة-الساحل-الغربي-للبلاد-1085557964.html
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن أطلقت كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" في المياه قبالة سواحلها الغربية، وهي آخر سلسلة من التجارب الأسلحة... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T03:16+0000
2024-01-30T03:16+0000
2024-01-30T03:16+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيؤول في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي "رصد إطلاق عدة صواريخ كروز غير معروفة في بحر الغرب لكوريا الشمالية حوالي الساعة 07:00 (22:00 بتوقيت غرينتش)".وأضافت الهيئة أن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية "تقوم بتحليل مفصل"، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي "يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة واليقظة، ويتتبع بعناية أنشطة كوريا الشمالية".وتميل الصواريخ الكروز إلى أن تكون ذاتية الدفع وتطير على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية الأكثر تطورًا، مما يجعلها أصعب كشفها أو اعتراضها.شهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلت كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.وقامت بيونغ يانغ بتسارع التجارب الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك اختبارات لما وصفته بأنه "نظام سلاح نووي تحت الماء" وصاروخ باليستي فائق السرعة بوقود صلب.
https://sputnikarabic.ae/20240128/كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-كروز-من-ساحلها-الشرقي-1085491367.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن أطلقت كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" في المياه قبالة سواحلها الغربية، وهي آخر سلسلة من التجارب الأسلحة التي نفذتها بيونغ يانغ هذا العام.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيؤول في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي "رصد إطلاق عدة صواريخ كروز غير معروفة في بحر الغرب لكوريا الشمالية حوالي الساعة 07:00 (22:00 بتوقيت غرينتش)".
وأضافت الهيئة أن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية "تقوم بتحليل مفصل"، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي "يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة واليقظة، ويتتبع بعناية أنشطة كوريا الشمالية".
وتميل الصواريخ الكروز إلى أن تكون ذاتية الدفع وتطير على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية
الأكثر تطورًا، مما يجعلها أصعب كشفها أو اعتراضها.
شهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلت كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.
وقامت بيونغ يانغ بتسارع التجارب الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك اختبارات لما وصفته بأنه "نظام سلاح نووي تحت الماء" وصاروخ باليستي فائق السرعة بوقود صلب.