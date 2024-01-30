https://sputnikarabic.ae/20240130/برلماني-إسرائيلي-لن-نسمح-للسنوار-أن-يملي-علينا-شروطه-1085589513.html

برلماني إسرائيلي: لن نسمح للسنوار أن يملي علينا شروطه

برلماني إسرائيلي: لن نسمح للسنوار أن يملي علينا شروطه

قال برلماني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه على بلاده ألا تسمح ليحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، أن يملي على إسرائيل شروطه. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T20:14+0000

2024-01-30T20:14+0000

2024-01-30T20:14+0000

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ونقلت قناة الكنيست الـ 99، مساء اليوم الثلاثاء، عن موشيه سولومون، عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، أنه على الجيش الإسرائيلي الضغط على السنوار حتى يرضخ ويعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وشدد البرلماني الإسرائيلي المتشدد على ضرورة ألا تسمح بلاده ليحيى السنوار أن يملي أو يفرض شروطه على إسرائيل، وذلك بشأن صفقة تبادل رهائن محتملة بين بلاده وحماس.وبدورها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، استلامها مقترحا صادرا عن اجتماع باريس الأمني الذي عقد قبل يومين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والحركة.وكان رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قد قال في بيان صحفي، إن "الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع وإنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع". وأضاف: "الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم".وطالب هنية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف "المجازر وجرائم الحرب" بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات"، مؤكداً أن كل هذه "الممارسات لن تكسر عزيمة شعبنا وتصميمه على الحرية والاستقلال".واستضافت باريس، الأحد الماضي، قمة أمنية بمشاركة كل من رئيس الموساد، ومدير الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، واللواء احتياط يتسان ألون، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات العامة المصرية، لمناقشة الحرب على قطاع غزة وسبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.ووصف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، الاجتماع بأنه "بناء، لكن لا تزال هناك فجوات ملموسة حيث ستواصل الأطراف مناقشتها هذا الأسبوع خلال لقاءات إضافية ستعقد بهذا الصدد".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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