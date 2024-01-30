https://sputnikarabic.ae/20240130/زلزال-بقوة-58-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-الصين-1085558095.html
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سنجان ذاتي الحكم في شمال غرب الصين. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T04:32+0000
2024-01-30T04:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز، تم تسجيل الهزات عند الساعة 22.27 بالتوقيت العالمي على بعد 276 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتي الكازاخستانية و125 كيلومترا غرب مدينة أكسو الصينية التي يبلغ عدد سكانها 535 ألف نسمة. وكان مصدر الزلزال على عمق 9 كم.ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الصين-زلزال-قوي-يضرب-مقاطعة-شاندونغ-يدمر-عشرات-المنازل-ويخلف-إصابات--1079823655.html
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زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين
04:32 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 05:17 GMT 30.01.2024)
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سنجان ذاتي الحكم في شمال غرب الصين.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب المركز، تم تسجيل الهزات عند الساعة 22.27 بالتوقيت العالمي على بعد 276 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتي الكازاخستانية و125 كيلومترا غرب مدينة أكسو الصينية التي يبلغ عدد سكانها 535 ألف نسمة. وكان مصدر الزلزال على عمق 9 كم.
ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.