عربي
الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240130/زلزال-بقوة-58-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-الصين-1085558095.html
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سنجان ذاتي الحكم في شمال غرب الصين. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T04:32+0000
2024-01-30T05:17+0000
الصين
سفير الصين
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073217649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3de02f7a4c802bf1f74e50c16d0709f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز، تم تسجيل الهزات عند الساعة 22.27 بالتوقيت العالمي على بعد 276 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتي الكازاخستانية و125 كيلومترا غرب مدينة أكسو الصينية التي يبلغ عدد سكانها 535 ألف نسمة. وكان مصدر الزلزال على عمق 9 كم.ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الصين-زلزال-قوي-يضرب-مقاطعة-شاندونغ-يدمر-عشرات-المنازل-ويخلف-إصابات--1079823655.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073217649_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_5f13084a57433b156025876d58c51c02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, سفير الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, سفير الصين, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

04:32 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 05:17 GMT 30.01.2024)
© AP Photo / Ghaith Alsayedأشخاص يفتشون مبنى منهارًا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة أزمارين بمحافظة إدلب شمال سوريا، 6 فبراير 2023
أشخاص يفتشون مبنى منهارًا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة أزمارين بمحافظة إدلب شمال سوريا، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سنجان ذاتي الحكم في شمال غرب الصين.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز، تم تسجيل الهزات عند الساعة 22.27 بالتوقيت العالمي على بعد 276 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتي الكازاخستانية و125 كيلومترا غرب مدينة أكسو الصينية التي يبلغ عدد سكانها 535 ألف نسمة. وكان مصدر الزلزال على عمق 9 كم.
صورة أرشيفية.. زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
الصين.. زلزال قوي يضرب مقاطعة شاندونغ ويدمر عشرات المنازل ويخلف إصابات
6 أغسطس 2023, 02:11 GMT
ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مظاهرات مؤيدة لـ فلسطين في أوترخت، هولندا 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطينأمس, 22:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала