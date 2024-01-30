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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/شويغو-يعلن-زيادة-في-خطة-إنتاج-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للطائرات-لأكثر-من-الضعف-1085573050.html
شويغو يعلن زيادة في خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لأكثر من الضعف
شويغو يعلن زيادة في خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لأكثر من الضعف
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قد تضاعفت لأكثر من الضعف. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T12:32+0000
2024-01-30T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع بمشاركة قادة في القوات المسلحة الروسية: "زملاء، لقد اطّلعنا اليوم على جميع فروع الإنتاج تقريبا وتحدثنا مع كبار المهندسين والمصممين، وظهرت الكثير من المعدات والتقنيات الجديدة، وفي هذا الصدد، زاد حجم الإنتاج العسكري بشكل ملحوظ".وتابع شويغو، بالقول: "أما بالنسبة لصواريخ أنظمة الدفاع الجوي التي نحتاجها، فقد تم رفع الزيادة هناك لأكثر من الضعف"، معربا عن أمله في تنفيذ البرنامج بالكامل، هذا العام.ويذكر أن وزير الدفاع الروسي، أوعز ليس فقط بزيادة حجم إنتاج الذخيرة الموجهة بدقة، بل أيضًا تحديثها، أي نقل مجموعة منفصلة من أنواع الذخيرة من فئة الذخيرة التقليدية، "المتوفرة بكميات كبيرة"، بحسب شويغو، إلى فئة الأسلحة العالية الدقة.وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات.وأشار الرئيس إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى.في غضون ذلك، وردًا للتهديدات الجديدة من الغرب، تجري في روسيا، وبوتيرة عالية عملية، إعادة تسليح الجيش والبحرية بأنواع متطورة من الأسلحة والمعدات العسكرية، كما يجري تصميم وتطوير أنواع جديدة منها بمؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240126/شويغو-الصناعات-الدفاعية-الروسية-زادت-بشكل-كبير-من-إنتاج-الأسلحة-والذخيرة-1085438767.html
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شويغو يعلن زيادة في خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لأكثر من الضعف

12:32 GMT 30.01.2024
© Sputnik . Vitaly Belousovسيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قد تضاعفت لأكثر من الضعف.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع بمشاركة قادة في القوات المسلحة الروسية: "زملاء، لقد اطّلعنا اليوم على جميع فروع الإنتاج تقريبا وتحدثنا مع كبار المهندسين والمصممين، وظهرت الكثير من المعدات والتقنيات الجديدة، وفي هذا الصدد، زاد حجم الإنتاج العسكري بشكل ملحوظ".
وتابع شويغو، بالقول: "أما بالنسبة لصواريخ أنظمة الدفاع الجوي التي نحتاجها، فقد تم رفع الزيادة هناك لأكثر من الضعف"، معربا عن أمله في تنفيذ البرنامج بالكامل، هذا العام.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
شويغو: الصناعات الدفاعية الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة والذخيرة
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ويذكر أن وزير الدفاع الروسي، أوعز ليس فقط بزيادة حجم إنتاج الذخيرة الموجهة بدقة، بل أيضًا تحديثها، أي نقل مجموعة منفصلة من أنواع الذخيرة من فئة الذخيرة التقليدية، "المتوفرة بكميات كبيرة"، بحسب شويغو، إلى فئة الأسلحة العالية الدقة.
وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات.
وأشار الرئيس إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى.
في غضون ذلك، وردًا للتهديدات الجديدة من الغرب، تجري في روسيا، وبوتيرة عالية عملية، إعادة تسليح الجيش والبحرية بأنواع متطورة من الأسلحة والمعدات العسكرية، كما يجري تصميم وتطوير أنواع جديدة منها بمؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
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