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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/غياتسينت-إس-الروسية-تضرب-المدافع-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-فيديو--1085563858.html
"غياتسينت-إس" الروسية تضرب المدافع الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك... فيديو
"غياتسينت-إس" الروسية تضرب المدافع الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسية القوات الأوكرانية المنتشرة على محور جنوب دونيتسك، ودمر عددا من مدافع الهاوتزر الأوكرانية. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T09:28+0000
2024-01-30T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الدفاع الروسية، فقد دمرت وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية مدفعي هاوتزر من طراز "إم-777".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية مستودعات الوقود وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 109 مناطق".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا تنتهي من اختبار "لوفكي" في فبراير المقبل
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رصد عسكري
رصد عسكري

"غياتسينت-إس" الروسية تضرب المدافع الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك... فيديو

09:28 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 09:30 GMT 30.01.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية من طراز "تي-72 بي3"، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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استهدف سلاح المدفعية الروسية القوات الأوكرانية المنتشرة على محور جنوب دونيتسك، ودمر عددا من مدافع الهاوتزر الأوكرانية.
وبحسب الدفاع الروسية، فقد دمرت وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية مدفعي هاوتزر من طراز "إم-777".

واستخدمت القوات الروسية، كما تظهر المشاهد، مدافع "غياتسينت-إس" على محور جنوب دونيتسك ووجهت من خلاله ضربات مباشرة استهدفت القوات الأوكرانية المنتشرة في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن القوات الروسية دمرت مستودعات صواريخ وقذائف مدفعية ووقود ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية مستودعات الوقود وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 109 مناطق".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أحد أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس"، وتم تدمير 34 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صور
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا تنتهي من اختبار "لوفكي" في فبراير المقبل
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