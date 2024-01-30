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https://sputnikarabic.ae/20240130/كم-عدد-الجنود-الروس-الذين-عادوا-من-الأسر-الأوكراني-1085567931.html
كم عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني؟
كم عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني؟
عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني
2024-01-30T10:32+0000
2024-01-30T10:34+0000
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عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني
عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني

كم عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني؟

10:32 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 10:34 GMT 30.01.2024)
تابعنا عبر
تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" على عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني.
عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني - سبوتنيك عربي
عدد الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - بوتين: الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود الأسرى على متن طائرة "إيل-76" المحطمة
تابع كل المستجدات حول العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا
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