https://sputnikarabic.ae/20240130/كوريا-الشمالية-تجري-مناورة-استراتيجية-باستخدام-صواريخ-كروز-1085591483.html
كوريا الشمالية تجري مناورة استراتيجية باستخدام "صواريخ كروز"
كوريا الشمالية تجري مناورة استراتيجية باستخدام "صواريخ كروز"
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بتنفيذ تدريب لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي من طراز "هواسال-2" في اليوم السابق. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T22:02+0000
2024-01-30T22:02+0000
2024-01-30T22:02+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن إطلاق الصاروخ لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية، وكانت الغاية منه "فحص التصدي السريع وتحسين قدرات الضرب الاستراتيجي" لجيش الشعب الكوري.وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أمس، إنها اكتشفت إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ كروز في حوالي السابعة صباحًا من الساحل الغربي للبلاد.وكان هذا الإطلاق هو الثالث من نوعه لكوريا الشمالية خلال أسبوع. ويوم الأحد، أجرت كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ كروز استراتيجي جديد تم تطويره للمرة الأولى في 24 يناير/ كانون الثاني.وشهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلت كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240130/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-أطلقت-عدة-صواريخ-كروز-باتجاه-البحر-قبالة-الساحل-الغربي-للبلاد-1085557964.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية تجري مناورة استراتيجية باستخدام "صواريخ كروز"
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بتنفيذ تدريب لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي من طراز "هواسال-2" في اليوم السابق.
ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن إطلاق الصاروخ لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة
لكوريا الشمالية، وكانت الغاية منه "فحص التصدي السريع وتحسين قدرات الضرب الاستراتيجي" لجيش الشعب الكوري.
وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أمس، إنها اكتشفت إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ كروز في حوالي السابعة صباحًا من الساحل الغربي للبلاد.
وكان هذا الإطلاق هو الثالث من نوعه لكوريا الشمالية خلال أسبوع. ويوم الأحد، أجرت كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ كروز استراتيجي جديد تم تطويره للمرة الأولى في 24 يناير/ كانون الثاني.
وشهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلت كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.