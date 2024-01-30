https://sputnikarabic.ae/20240130/مفاجأة-تكرار-البصمات-والأنماط-العالمية-لموجات-الدماغ-1085582193.html
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
دراسة رائدة تكشف أن بصمات الأصابع ليست فريدة من نوعها كما كنا نظن.. خطأ مضلل في قراءة قانون رئيسي في الفيزياء على مدار الـ300 عام الماضية. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T15:18+0000
2024-01-30T15:18+0000
2024-01-30T15:18+0000
راديو
مرايا العلوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085581947_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_99716d3b5f72cbd4953742e692eb3bf2.png
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
علماء أعصاب يكشفون عن أنماط موجات الدماغ العالمية.. أدلة جديدة مثيرة للقلق على تسارع وتيرة الإنذار العالمي بالاحترار وتغير المناخ.- لقد أخطأنا في قراءة قانون رئيسي في الفيزياء على مدار الـ300 عام الماضية.عندما كتب إسحاق نيوتن، مخطوطة قوانينه الشهيرة للحركة، في عام 1687، كان يأمل فقط أن نناقشها بعد قرون عدة.عندما كتب باللاتينية، حدد نيوتن ثلاثة مبادئ عالمية تصف كيفية التحكم في حركة الأجسام في كوننا، والتي تمت ترجمتها ونسخها ومناقشتها ودراستها بشكل مطول.لكن، وفقًا لفيلسوف اللغة والرياضيات، ربما كنا نفسر صياغة نيوتن الدقيقة لقانونه الأول للحركة بشكل خاطئ بعض الشيء طوال الوقت.- اكتشف العلماء أدلة مثيرة للقلق وتسارع وتيرة الإنذار العالمي.من الأشياء الرائعة في البشر هو تفرد كل جسد من أجسادنا، على الرغم من أن أكثر من 100 مليار إنسان قد عاشوا على سطح هذا الكوكب الأزرق، إلا أن العلماء لا يعتقدون أن هناك بصمتين متطابقتين على الإطلاق.ولكن، وفقا لدراسة جديدة، فإن النتوءات الموجودة على أطراف أصابعنا قد لا تكون مختلفة تماما كما كنا نعتقد.عبر أنواع الثدييات، تكون موجات الدماغ أبطأ في الطبقات القشرية العميقة، بينما تولّد الطبقات السطحية إيقاعات أسرع.في جميع أنحاء قشرة الدماغ، يتم ترتيب الخلايا العصبية في ست طبقات مميزة، يمكن رؤيتها بسهولة بالمجهر. وقد وجد فريق من علماء الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الآن أن هذه الطبقات تظهر أيضًا أنماطًا مميزة من النشاط الكهربائي، تكون متسقة في العديد من مناطق الدماغ وعبر العديد من الأنواع الحيوانية، بما في ذلك البشر.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085581947_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_4533000bf56db9d24771d487160036cb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, аудио
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
دراسة رائدة تكشف أن بصمات الأصابع ليست فريدة من نوعها كما كنا نظن.. خطأ مضلل في قراءة قانون رئيسي في الفيزياء على مدار الـ300 عام الماضية.
علماء أعصاب يكشفون عن أنماط موجات الدماغ العالمية.. أدلة جديدة مثيرة للقلق على تسارع وتيرة الإنذار العالمي بالاحترار وتغير المناخ.
- لقد أخطأنا في قراءة قانون رئيسي في الفيزياء على مدار الـ300 عام الماضية.
عندما كتب إسحاق نيوتن، مخطوطة قوانينه الشهيرة للحركة، في عام 1687، كان يأمل فقط أن نناقشها بعد قرون عدة.
عندما كتب باللاتينية، حدد نيوتن ثلاثة مبادئ عالمية تصف كيفية التحكم في حركة الأجسام
في كوننا، والتي تمت ترجمتها ونسخها ومناقشتها ودراستها بشكل مطول.
لكن، وفقًا لفيلسوف اللغة والرياضيات، ربما كنا نفسر صياغة نيوتن الدقيقة لقانونه الأول للحركة بشكل خاطئ بعض الشيء طوال الوقت.
- اكتشف العلماء أدلة مثيرة للقلق وتسارع وتيرة الإنذار العالمي.
منذ الستينيات، كان كل عقد أكثر سخونة من العقد الذي سبقه، تمامًا كما تنبأت العديد من النماذج المناخية. ولكن كان هناك بعض الجدل في المجتمع العلمي حول ما إذا كان معدل الاحترار هذا يتسارع أم لا، وخاصة في ضوء الفوضى المناخية، العام الماضي.
من الأشياء الرائعة في البشر هو تفرد كل جسد من أجسادنا، على الرغم من أن أكثر من 100 مليار إنسان قد عاشوا على سطح هذا الكوكب الأزرق، إلا أن العلماء لا يعتقدون أن هناك بصمتين متطابقتين على الإطلاق.
ويعتقد أن نمط الخطوط والتجعيدات والجدلات والدوامات الموجودة على كل بصمة بشرية لا يتكرر في أي إصبع آخر، حتى الأصابع الفردية للإنسان الواحد كان يُعتقد أنها مختلفة بشكل كبير عن بعضها بعضا.
ولكن، وفقا لدراسة جديدة، فإن النتوءات الموجودة على أطراف أصابعنا قد لا تكون مختلفة تماما كما كنا نعتقد.
إيقاعات العقل: علماء أعصاب يكشفون عن أنماط موجات الدماغ العالمية.
عبر أنواع الثدييات، تكون موجات الدماغ أبطأ في الطبقات القشرية العميقة، بينما تولّد الطبقات السطحية إيقاعات أسرع.
في جميع أنحاء قشرة الدماغ، يتم ترتيب الخلايا العصبية
في ست طبقات مميزة، يمكن رؤيتها بسهولة بالمجهر. وقد وجد فريق من علماء الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الآن أن هذه الطبقات تظهر أيضًا أنماطًا مميزة من النشاط الكهربائي، تكون متسقة في العديد من مناطق الدماغ وعبر العديد من الأنواع الحيوانية، بما في ذلك البشر.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد