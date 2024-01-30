https://sputnikarabic.ae/20240130/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-عن-تحرك-قريب-جدا-على-الحدود-اللبنانية-1085574137.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن تحرك "قريب جدا" على الحدود اللبنانية
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن تحرك "قريب جدا" على الحدود اللبنانية
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن جيش بلاده "سيتحرّك قريباً في الشمال عند الحدود مع لبنان"، حيث تتبادل قواته القصف يومياً مع حزب الله. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T13:34+0000
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وقال غالانت: "أبلغت الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال استعداداً لهذه العمليات المستقبلية".من جهة أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غالانت قوله إنه "من الواضح تماما أن حماس لن تحكم قطاع غزة بعد الحرب"، مشيرا إلى أن إسرائيل هي من ستحكم غزة عسكريا وليس مدنيا.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240130/حزب-الله-التفاوض-غير-المباشر-حول-الحدود-البرية-مع-إسرائيل-بيد-الدولة-حصرا-1085564157.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن تحرك "قريب جدا" على الحدود اللبنانية
13:34 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 13:51 GMT 30.01.2024)
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن جيش بلاده "سيتحرّك قريباً في الشمال عند الحدود مع لبنان"، حيث تتبادل قواته القصف يومياً مع حزب الله.
وقال غالانت: "أبلغت الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال استعداداً لهذه العمليات المستقبلية".
من جهة أخرى، نقلت صحيفة
يديعوت أحرونوت عن غالانت قوله إنه "من الواضح تماما أن حماس لن تحكم قطاع غزة بعد الحرب"، مشيرا إلى أن إسرائيل هي من ستحكم غزة عسكريا وليس مدنيا.
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل
وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.