https://sputnikarabic.ae/20240130/-الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-86-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-و12-صاروخا-في-يوم-واحد-1085569922.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 86 طائرة أوكرانية دون طيار و12 صاروخا في يوم واحد

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 86 طائرة أوكرانية دون طيار و12 صاروخا في يوم واحد

أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 86 طائرة دون طيار أوكرانية، و12... 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T11:09+0000

2024-01-30T11:09+0000

2024-01-30T11:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

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وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس" و"أوراغان"، بالإضافة إلى قنبلة موجهة أمريكية الصنع من طراز "جي دي إيه إم"، وتم تدمير 86 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مناطق زولوتاريفكا، وبوباسنايا، وكريمينايا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيرخنيكامينسكوي، ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيريتوفاتوي، وشيفتشينكوفو، وميرنوي، وكونستانتينوفكا، وليوبيموفكا من مقاطعة زابوروجيه، وكورسونكا من مقاطعة خيرسون".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240130/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-ومواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك--1085568633.html

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روسيا, وزارة الدفاع الروسية