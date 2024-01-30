https://sputnikarabic.ae/20240130/-الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-86-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-و12-صاروخا-في-يوم-واحد-1085569922.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 86 طائرة أوكرانية دون طيار و12 صاروخا في يوم واحد
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 86 طائرة أوكرانية دون طيار و12 صاروخا في يوم واحد
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 86 طائرة دون طيار أوكرانية، و12... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T11:09+0000
2024-01-30T11:09+0000
2024-01-30T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/16/1085280674_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_66ed365c2e786b79ba74f112b2769b6c.jpg
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس" و"أوراغان"، بالإضافة إلى قنبلة موجهة أمريكية الصنع من طراز "جي دي إيه إم"، وتم تدمير 86 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مناطق زولوتاريفكا، وبوباسنايا، وكريمينايا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيرخنيكامينسكوي، ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيريتوفاتوي، وشيفتشينكوفو، وميرنوي، وكونستانتينوفكا، وليوبيموفكا من مقاطعة زابوروجيه، وكورسونكا من مقاطعة خيرسون".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240130/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-ومواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك--1085568633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/16/1085280674_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_274d131cd655f0d0ce438d73acdff01e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 86 طائرة أوكرانية دون طيار و12 صاروخا في يوم واحد
11:09 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 30.01.2024)
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 86 طائرة دون طيار أوكرانية، و12 نظام إطلاق صواريخ من طراز "أوراغان" و"هيمارس"، بالإضافة إلى قنبلة موجهة من طراز "جي دي إيه إم".
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس" و"أوراغان"، بالإضافة إلى قنبلة موجهة أمريكية الصنع من طراز "جي دي إيه إم"، وتم تدمير 86 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مناطق زولوتاريفكا، وبوباسنايا، وكريمينايا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيرخنيكامينسكوي، ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيريتوفاتوي، وشيفتشينكوفو، وميرنوي، وكونستانتينوفكا، وليوبيموفكا من مقاطعة زابوروجيه، وكورسونكا من مقاطعة خيرسون".
ومنذ بداية العملية الخاصة، بلغت خسائر القوات الأوكرنية 568 طائرة عسكرية، و265 طائرة هليكوبتر، و11431 طائرة دون طيار، و456 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و14847 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1211 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، و7902 مدفعا ميدانيا وقذيفة هاون، وكذلك 18042 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.