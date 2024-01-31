https://sputnikarabic.ae/20240131/اكتشاف-نظام-صرف-للدماغ-خلف-أنف-الإنسان-صور-1085613200.html

اكتشاف "نظام صرف" للدماغ خلف أنف الإنسان... صور

اكتشاف "نظام صرف" للدماغ خلف أنف الإنسان... صور

أفاد علماء بأن شبكة الأوعية الدموية تبدو كأنها تشكل نظام تصريف دماغي مهمل يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي المركزي ووظائفه. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T13:29+0000

2024-01-31T13:29+0000

2024-01-31T14:29+0000

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وأوضحت مجلة علمية بأن العلماء اكتشفوا "ممرًا سريًا" لدى الفئران يربط الدماغ بالجهاز اللمفاوي في الجسم.وأوضح العلماء بأنه يتم استنزاف السائل الدماغي الشوكي واستبداله باستمرار، ويتقلب من 3 إلى 5 مرات يوميًا، ويمكن أن يتباطأ هذا النزف مع التقدم في السن، ويرتبط بجودة النوم والوظيفة الإدراكية.وبيّن العلماء أن معرفة كيفية دوران السائل الدماغي الشوكي أمر ضروري لمعرفتنا بصحة الإنسان والأمراض، ومع ذلك ما زلنا لا نعرف حقًا أين يذهب كل هذا السائل عندما تنتهي أدمغتنا منه.وحددت دراسة جديدة، أجراها باحثون في معهد كوريا الجنوبية للعلوم الأساسية وجامعة ميسوري، طريقًا لم يكن معروفًا سابقًا ينقل السائل الدماغي الشوكي من الدماغ إلى العقد اللمفاوية في الرقبة.ووفقا للفريق الدولي من الباحثين، توجد شبكة مميزة من الأوعية اللمفاوية بالقرب من الجزء العلوي من الحلق لدى الفئران، خلف أنفها مباشرة، ولم يتم التعرف عليها بوضوح من قبل.ومن خلال إدخال علامات الـ"فلورسنت" في أنسجة دماغ القوارض وأدمغة الفئران الحية، رسم الباحثون خريطة لشبكة تسمى "الضفيرة اللمفاوية البلعومية الأنفية"، ما يدل على أنها مركز رئيسي لتصريف السائل الدماغي الشوكي.والأمر الأكثر أهمية هو أن هذه الضفيرة اللمفاوية لا توجد فقط لدى الفئران، بحيث قام الباحثون الرئيسيون أيضًا بفحص أدمغة قرود المكاك التي تأكل السلطعون ووجدوا بنية مماثلة في ذات المكان بالضبط.وعلى الرغم من أن الفريق لم يتمكن من رؤية الأوعية وهي تستنزف أثناء عملها كما حدث لدى الفئران، إلا أن النتائج بين الرئيسيات تشير إلى أن هذا المسار محفوظ عبر أنواع الثدييات المتنوعة.ووجد الباحثون في الفئران أن الضفيرة اللمفاوية الأنفية البلعومية تنكمش مع التقدم في السن، ولا تكون قادرة على تصفية الكثير من السائل الدماغي الشوكي، ولكن عندما قام الفريق بتحفيز هذه الأوعية المتداعية باستخدام بروتين عامل النمو، تمكنوا من تحسين وظيفة تصريف السوائل، ما قد يشير إلى هدف للعلاج التنكس العصبي.وتشير بعض الأدلة الحديثة إلى أن السائل الدماغي الشوكي لدى البشر يمكن أن يتدفق إلى تجويف الأنف في أعلى الحلق عبر الأعصاب القحفية.ومع ذلك، ليس كل العلماء مقتنعين بذلك، ولا يزال من غير الواضح كيف يتم تصريف السائل الدماغي الشوكي من تجويف الأنف إلى العقد اللمفاوية في الرقبة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وقال العلماء: "نحن نخطط للتحقق من جميع النتائج بما في ذلك القرود والبشر".وختموا، بالقول: "نحن نهدف إلى التحقيق في نموذج حيواني موثوق فيما إذا كان تنشيط الأوعية اللمفاوية العنقية من خلال الوسائل الدوائية أو الميكانيكية يمكن أن يمنع تفاقم تطور مرض ألزهايمر عن طريق تحسين إزالة السائل الدماغي الشوكي".

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