عربي
https://sputnikarabic.ae/20240131/البحرية-الروسية-تتزود-بـ12-سفينة-و4-غواصات-هذا-العام-1085612002.html
البحرية الروسية تتزود بـ12 سفينة و4 غواصات هذا العام
البحرية الروسية تتزود بـ12 سفينة و4 غواصات هذا العام
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، أن القوات البحرية تعتزم خلال العام الحالي 2024 استلام 12 سفينة و4 غواصات. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T12:48+0000
2024-01-31T12:48+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085074417_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_e9ff4ef011ceaf4e2eca5aa223793975.jpg
وقال إيفتوخوف خلال حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "شهريا يتم تسليم سفينة أو غواصة نووية أو عاملة على الديزل والكهرباء إلى الأسطول البحري الروسي ويحدث هذا بانتظام، حيث ندرك جميعًا أن البحرية هي الأساس لضمان المصالح الوطنية لروسيا.وأشار إيفتوخوف إلى أن الديناميكيات والأرقام تتحدث على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم تسليم 40 سفينة و24 غواصة إلى الأسطول البحري وقبل عقد من الزمن تم تسليم ثلاث غواصات فقط، أي أن الوتيرة زادت 8 مرات.ولفت إيفتوخوف إلى أن استبدال الواردات في بناء السفن للبحرية الروسية قد وصل إلى 100%، واليوم لا يمكن لأي عقوبات أن تؤثر على عمليات البناء والتسليم.وجاءت تصريحات إيفتوخوف خلال عملية تسلم غواصة "كرونشتاد" - المشروع 677 التي تعمل على الديزل والكهرباء، التي تم بناؤها في أحواض بناء السفن الأميرالية.
https://sputnikarabic.ae/20240126/مجلة-عسكرية-غواصة-روسية-قد-تصبح-الأكثر-خطورة-بسبب-تزويدها-بسلاح-فريد-1085436841.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085074417_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_2839a1d13676b84b683f4788822dff6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

البحرية الروسية تتزود بـ12 سفينة و4 غواصات هذا العام

12:48 GMT 31.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورغواصة سوفيتية
غواصة سوفيتية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، أن القوات البحرية تعتزم خلال العام الحالي 2024 استلام 12 سفينة و4 غواصات.
وقال إيفتوخوف خلال حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "شهريا يتم تسليم سفينة أو غواصة نووية أو عاملة على الديزل والكهرباء إلى الأسطول البحري الروسي ويحدث هذا بانتظام، حيث ندرك جميعًا أن البحرية هي الأساس لضمان المصالح الوطنية لروسيا.
وأشار إيفتوخوف إلى أن الديناميكيات والأرقام تتحدث على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم تسليم 40 سفينة و24 غواصة إلى الأسطول البحري وقبل عقد من الزمن تم تسليم ثلاث غواصات فقط، أي أن الوتيرة زادت 8 مرات.
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
26 يناير, 10:29 GMT
ولفت إيفتوخوف إلى أن استبدال الواردات في بناء السفن للبحرية الروسية قد وصل إلى 100%، واليوم لا يمكن لأي عقوبات أن تؤثر على عمليات البناء والتسليم.
وجاءت تصريحات إيفتوخوف خلال عملية تسلم غواصة "كرونشتاد" - المشروع 677 التي تعمل على الديزل والكهرباء، التي تم بناؤها في أحواض بناء السفن الأميرالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Развёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMTطلاب في القدس - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала