https://sputnikarabic.ae/20240131/البحرية-الروسية-تتزود-بـ12-سفينة-و4-غواصات-هذا-العام-1085612002.html
البحرية الروسية تتزود بـ12 سفينة و4 غواصات هذا العام
البحرية الروسية تتزود بـ12 سفينة و4 غواصات هذا العام
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، أن القوات البحرية تعتزم خلال العام الحالي 2024 استلام 12 سفينة و4 غواصات. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T12:48+0000
2024-01-31T12:48+0000
2024-01-31T12:48+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال إيفتوخوف خلال حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "شهريا يتم تسليم سفينة أو غواصة نووية أو عاملة على الديزل والكهرباء إلى الأسطول البحري الروسي ويحدث هذا بانتظام، حيث ندرك جميعًا أن البحرية هي الأساس لضمان المصالح الوطنية لروسيا.وأشار إيفتوخوف إلى أن الديناميكيات والأرقام تتحدث على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم تسليم 40 سفينة و24 غواصة إلى الأسطول البحري وقبل عقد من الزمن تم تسليم ثلاث غواصات فقط، أي أن الوتيرة زادت 8 مرات.ولفت إيفتوخوف إلى أن استبدال الواردات في بناء السفن للبحرية الروسية قد وصل إلى 100%، واليوم لا يمكن لأي عقوبات أن تؤثر على عمليات البناء والتسليم.وجاءت تصريحات إيفتوخوف خلال عملية تسلم غواصة "كرونشتاد" - المشروع 677 التي تعمل على الديزل والكهرباء، التي تم بناؤها في أحواض بناء السفن الأميرالية.
https://sputnikarabic.ae/20240126/مجلة-عسكرية-غواصة-روسية-قد-تصبح-الأكثر-خطورة-بسبب-تزويدها-بسلاح-فريد-1085436841.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
البحرية الروسية تتزود بـ12 سفينة و4 غواصات هذا العام
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، أن القوات البحرية تعتزم خلال العام الحالي 2024 استلام 12 سفينة و4 غواصات.
وقال إيفتوخوف خلال حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "شهريا يتم تسليم سفينة أو غواصة نووية أو عاملة على الديزل والكهرباء إلى الأسطول البحري الروسي ويحدث هذا بانتظام، حيث ندرك جميعًا أن البحرية هي الأساس لضمان المصالح الوطنية لروسيا.
وأشار إيفتوخوف إلى أن الديناميكيات والأرقام تتحدث على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم تسليم 40 سفينة و24 غواصة إلى الأسطول البحري وقبل عقد من الزمن تم تسليم ثلاث غواصات فقط، أي أن الوتيرة زادت 8 مرات.
ولفت إيفتوخوف إلى أن استبدال الواردات في بناء السفن للبحرية الروسية قد وصل إلى 100%، واليوم لا يمكن لأي عقوبات أن تؤثر على عمليات البناء والتسليم.
وجاءت تصريحات إيفتوخوف خلال عملية تسلم غواصة "كرونشتاد" - المشروع 677 التي تعمل على الديزل والكهرباء، التي تم بناؤها في أحواض بناء السفن الأميرالية.