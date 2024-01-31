https://sputnikarabic.ae/20240131/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لن-تعلن-عن-إمدادات-أسلحة-جديدة-لأوكرانيا-1085592997.html

البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا

البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا

صرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة لن تعلن عن إرسال دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا من مخزوناتها العسكرية بسبب عدم وجود موافقة من... 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T02:00+0000

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أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

البنتاغون الأمريكي

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر في مؤتمر صحفي رداً على سؤال عما إذا كان البنتاغون يخطط لإعلان إمدادات جديدة: "بطبيعة الحال، لا توجد إعلانات جديدة كجزء من موازنة السلطات الرئاسية. ما زلنا ننتظر تمويلاً إضافياً من الكونغرس".وأشار إلى أن الأسلحة التي تم اتخاذ قرار بإرسالها إلى أوكرانيا في وقت سابق، سيتم إرسالها في إطار ما يسمى "بمبادرة دعم أمن أوكرانيا" حين يتم إنتاجها.وحذرت روسيا، في مذكرة دبلوماسية رسمية، دول الناتو من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

https://sputnikarabic.ae/20231212/بايدن-الولايات-المتحدة-ستواصل-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-متى-كان-ذلك-ممكنا-1084027039.html

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أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم