https://sputnikarabic.ae/20240131/البنتاغون-ردا-على-بيان-كتائب-حزب-الله-العراقية-الأفعال-أعلى-صوتاً-من-الكلمات-1085592696.html
البنتاغون ردا على بيان "كتائب حزب الله" العراقية: "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات"
البنتاغون ردا على بيان "كتائب حزب الله" العراقية: "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات"
علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على بيان "كتائب حزب الله" العراقية الذي أعلنت فيه تعليق هجماتها على القوات الأمريكية في المنطقة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T00:54+0000
2024-01-31T00:54+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، بات رايدر، إن البنتاغون على علم ببيان "كتائب حزب الله" العراقية الموالية لإيران، مشيراً إلى أن الحكم على ذلك سيتم بالأفعال وليس بالأقوال.وأضاف رايدر أثناء إيجاز صحفي الثلاثاء، "لقد رأينا تلك التقارير، ليس لدي تعليق محدد سوى أن "الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات".وأوضح أنه "عندما أقول إن "الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات" أعني إن 3 هجمات أخرى بالفعل شُنت على القوات الأمريكية في المنطقة منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير/كانون الثاني، على قاعدة في الأردن (..).وكانت كتائب "حزب الله" العراقية قد أعلنت مساء الثلاثاء تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، في قرار يهدف لعدم "إحراج الحكومة العراقية".يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.
https://sputnikarabic.ae/20240131/كتائب-حزب-الله-العراقية-المسلحة-تعلن-تعليق-العمليات-العسكرية-والأمنية-ضد-القوات-الأمريكية-1085592550.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم
البنتاغون ردا على بيان "كتائب حزب الله" العراقية: "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات"
00:54 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 00:58 GMT 31.01.2024)
علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على بيان "كتائب حزب الله" العراقية الذي أعلنت فيه تعليق هجماتها على القوات الأمريكية في المنطقة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الوزارة، بات رايدر، إن البنتاغون على علم ببيان "كتائب حزب الله" العراقية الموالية لإيران، مشيراً إلى أن الحكم على ذلك سيتم بالأفعال وليس بالأقوال.
وأضاف رايدر أثناء إيجاز صحفي الثلاثاء، "لقد رأينا تلك التقارير، ليس لدي تعليق محدد سوى أن "الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات".
وأوضح أنه "عندما أقول إن "الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات" أعني إن 3 هجمات أخرى بالفعل شُنت على القوات الأمريكية في المنطقة منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير/كانون الثاني، على قاعدة في الأردن (..).
وكانت كتائب "حزب الله" العراقية قد أعلنت مساء الثلاثاء تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية
بالمنطقة، في قرار يهدف لعدم "إحراج الحكومة العراقية".
يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.
واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.