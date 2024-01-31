https://sputnikarabic.ae/20240131/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-ستواصل-فرض-قيود-تكنولوجية-على-الصين-لحماية-أمنها-القومي-1085593640.html
البيت الأبيض: واشنطن ستواصل فرض قيود تكنولوجية على بكين لحماية أمنها القومي
البيت الأبيض: واشنطن ستواصل فرض قيود تكنولوجية على بكين لحماية أمنها القومي
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل فرض قيود تكنولوجية على الصين لحماية أمنها القومي. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T04:42+0000
2024-01-31T04:42+0000
2024-01-31T05:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان في كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الخارجية متحدثًا عن القيود التكنولوجية فيما يتعلق بالصين: "سنتخذ المزيد من الخطوات وفقًا للمبدأ الأساسي... وسنكيف توجيها بحيث نستهدف (حماية) أمننا القومي".وشدد سوليفان على أن واشنطن أدخلت فعليًا "سلسلة من الإجراءات ضد بكين لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية لتقويض أمن الولايات المتحدة وحلفائها".وبحسب المسؤول، فهو غير مستعد حاليًا لتسمية إجراءات محددة وتواريخ تعتزم السلطات الأمريكية الإعلان عنها.وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في صناعة التكنولوجيات الحساسة في الصين، والتي يقول البيت الأبيض إنها تشكل مخاطر أمنية وتهدد الأمن القومي الأمريكي.وقد تفتح هذه الخطوة، التي ستثير غضب بكين بلا شك، جبهة جديدة في الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.وتهدف إدارة بايدن إلى تضييق الخناق على الاستثمارات في صناعة تقنيات معينة، ومنع رأس المال والخبرة الأمريكية من المساعدة في تطوير تكنولوجيا تدعم الصناعة العسكرية الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/بايدن-التنافس-بين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-والصين-يجب-ألا-يؤدي-إلى-صراع-1083182985.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
البيت الأبيض: واشنطن ستواصل فرض قيود تكنولوجية على بكين لحماية أمنها القومي
04:42 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 31.01.2024)
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل فرض قيود تكنولوجية على الصين لحماية أمنها القومي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال سوليفان في كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الخارجية متحدثًا عن القيود التكنولوجية فيما يتعلق بالصين: "سنتخذ المزيد من الخطوات وفقًا للمبدأ الأساسي... وسنكيف توجيها بحيث نستهدف (حماية) أمننا القومي".
15 نوفمبر 2023, 19:58 GMT
وشدد سوليفان على أن واشنطن أدخلت فعليًا "سلسلة من الإجراءات ضد بكين لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية لتقويض أمن الولايات المتحدة وحلفائها".
وبحسب المسؤول، فهو غير مستعد حاليًا لتسمية إجراءات محددة وتواريخ تعتزم السلطات الأمريكية الإعلان عنها.
وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في صناعة التكنولوجيات الحساسة في الصين، والتي يقول البيت الأبيض إنها تشكل مخاطر أمنية وتهدد الأمن القومي الأمريكي
.
وقد تفتح هذه الخطوة، التي ستثير غضب بكين بلا شك، جبهة جديدة في الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
وتهدف إدارة بايدن إلى تضييق الخناق على الاستثمارات في صناعة تقنيات معينة، ومنع رأس المال والخبرة الأمريكية من المساعدة في تطوير تكنولوجيا تدعم الصناعة العسكرية الصينية.