https://sputnikarabic.ae/20240131/دراسة-عصير-الطماطم-يقتل-بكتيريا-خطيرة-ترعب-الأحشاء-1085607895.html
دراسة: عصير الطماطم يقتل بكتيريا خطيرة "ترعب الأحشاء"
دراسة: عصير الطماطم يقتل بكتيريا خطيرة "ترعب الأحشاء"
وجدت دراسة حديثة أن الطماطم يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية في الأمعاء. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T12:15+0000
2024-01-31T12:15+0000
2024-01-31T12:15+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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درس باحثون، بقيادة جيونغ مين سونغ، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة كورنيل، "السالمونيلا"، وهي جنس من البكتيريا المعوية تسبب تسمما غذائيا.وتعتبر حمى "التيفوئيد" مشكلة صحية عامة في أجزاء كثيرة من العالم، حيث لا يستطيع الناس الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي أو لقاحات "التيفوئيد".وقام الباحثون بمسح "جينوم الطماطم" (Solanum lycopersicum)، بحثًا عن الجينات التي تشفر بروتينات صغيرة تسمى "الببتيدات" التي قد تعمل كعوامل مضادة للميكروبات.دراسة: تطور الجنين مرتبط بفيروس تسلل إليه قبل 500 مليون عاموحدد الفريق اثنين من "الببتيدات" المضادة للميكروبات التي تمنع نمو "السالمونيلا التيفية" وتقتل سلالة مقاومة "للسيبروفلوكساسين"، المضاد الحيوي الرئيسي المستخدم لعلاج حمى "التيفوئيد"، وقاموا بمحاكاة تفاعلاتها مع أغشية الخلايا البكتيرية.نجاح أول عملية زرع أجزاء قلب لطفل في العالم... فيديووأخيرا، شجعت الدراسة الناس على تناول الطماطم كجزء من نظام غذائي متوازن، يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات الأخرى، بشرط أن يتم إعدادها بطرق صحية ونظيفة، ما يساعد في تجنب الأمراض والتسمم الغذائي.
https://sputnikarabic.ae/20240131/علماء-روس-يطورون-صنفا-من-التبغ-منخفض-النيكوتين-1085603550.html
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علوم, الصحة
دراسة: عصير الطماطم يقتل بكتيريا خطيرة "ترعب الأحشاء"
وجدت دراسة حديثة أن الطماطم يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية في الأمعاء.
درس باحثون، بقيادة جيونغ مين سونغ، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة كورنيل، "السالمونيلا"، وهي جنس من البكتيريا المعوية تسبب تسمما غذائيا.
وركز الفريق على نمط مصلي واحد من "السالمونيلا التيفية"، الذي يعيش فقط في البشر، وتسبب هذه البكتيريا حمى "التيفوئيد" عندما تتسلل إلى مجرى الدم من الأمعاء وتنتشر عبر الجسم.
وتعتبر حمى "التيفوئيد" مشكلة صحية عامة في أجزاء كثيرة من العالم، حيث لا يستطيع الناس الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي أو لقاحات "التيفوئيد".
وأوضح سونغ: "كان هدفنا الرئيسي في هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان الطماطم وعصير الطماطم يمكن أن يقتلا مسببات الأمراض المعوية، بما في ذلك السالمونيلا التيفية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الصفات التي تمتلكها والتي تجعلها فعالة".
جيونغ مين سونغ
عالم الأحياء الدقيقة بجامعة كورنيل
وقام الباحثون بمسح "جينوم الطماطم" (Solanum lycopersicum)، بحثًا عن الجينات التي تشفر بروتينات صغيرة تسمى "الببتيدات" التي قد تعمل كعوامل مضادة للميكروبات.
وحدد الفريق اثنين من "الببتيدات" المضادة للميكروبات التي تمنع نمو "السالمونيلا التيفية" وتقتل سلالة مقاومة "للسيبروفلوكساسين"، المضاد الحيوي الرئيسي المستخدم لعلاج حمى "التيفوئيد"، وقاموا بمحاكاة تفاعلاتها مع أغشية الخلايا البكتيرية.
وكما توقع الباحثون فقد مزقت "الببتيدات" أغشية خلايا "السالمونيلا التيفية" في 45 دقيقة فقط، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة طيف الأحياء الدقيقة (Microbiology Spectrum).
وأخيرا، شجعت الدراسة الناس على تناول الطماطم كجزء من نظام غذائي متوازن، يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات الأخرى، بشرط أن يتم إعدادها بطرق صحية ونظيفة، ما يساعد في تجنب الأمراض والتسمم الغذائي.