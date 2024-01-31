https://sputnikarabic.ae/20240131/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-أمريكا-لن-نترك-أي-تهديد-دون-رد-1085601102.html
قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى أمريكا: لن نترك أي تهديد دون رد
قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى أمريكا: لن نترك أي تهديد دون رد
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع عن قيمتها ومبادئها أمام أعدائها". 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T09:16+0000
2024-01-31T09:16+0000
2024-01-31T09:16+0000
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وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من المسؤولين الأمريكيين، ولكن نقول لهم لقد اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، لن نترك أي تهديد بدون رد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة قد نفت الأنباء التي تحدثت عن إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، خلال اليومين الماضيين.وقالت الممثلية: "لم يتم تبادل مثل هذه الرسائل. ومع ذلك، فإن السياسة الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أنه إذا قام أي طرف بالاعتداء على أراضي إيران أو مصالحها او رعاياها خارج حدود إيران، فإنه سيواجه ردا حاسما وقويا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- "إرنا".وزعمت بعض وسائل الإعلام أن واشنطن، وجّهت خلال اليومين الماضيين، رسائل عدة إلى طهران، عبر وسطاء مفادها أنها لا تريد حربا واسعة النطاق وحذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحركات من جانبها، وردًا على ذلك حذرت إيران من وقوع أي هجوم على الأراضي الإيرانية واعتبرت ذلك بأنه خط أحمر وسيواجه بالرد المناسب.ومساء الأحد الماضي، أعلنت "سنتاكوم"(القيادة المركزية الأمريكية) مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية، شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن "الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق".من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن".وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.ومنذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، وتعلن الجماعات المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى أمريكا: لن نترك أي تهديد دون رد
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع عن قيمتها ومبادئها أمام أعدائها".
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من المسؤولين الأمريكيين، ولكن نقول لهم لقد اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، لن نترك أي تهديد بدون رد"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وكانت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة
قد نفت الأنباء التي تحدثت عن إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، خلال اليومين الماضيين.
وقالت الممثلية: "لم يتم تبادل مثل هذه الرسائل. ومع ذلك، فإن السياسة الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أنه إذا قام أي طرف بالاعتداء على أراضي إيران أو مصالحها او رعاياها خارج حدود إيران، فإنه سيواجه ردا حاسما وقويا"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- "إرنا".
وزعمت بعض وسائل الإعلام أن واشنطن، وجّهت خلال اليومين الماضيين، رسائل عدة إلى طهران، عبر وسطاء مفادها أنها لا تريد حربا واسعة النطاق وحذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحركات من جانبها، وردًا على ذلك حذرت إيران من وقوع أي هجوم على الأراضي الإيرانية واعتبرت ذلك بأنه خط أحمر وسيواجه بالرد المناسب.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت "سنتاكوم"(القيادة المركزية الأمريكية) مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25
آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية، شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.
وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن "الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن".
وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق
" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
ومنذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، وتعلن الجماعات المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.