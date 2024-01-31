https://sputnikarabic.ae/20240131/لافروف-التهديد-بالمزيد-من-زعزعة-استقرار-الشرق-الأوسط-حقيقي-1085599085.html

لافروف: التهديد بالمزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط "حقيقي"

لافروف: التهديد بالمزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط "حقيقي"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التهديد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط حقيقي، في سياق التصعيد المستمر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T07:58+0000

2024-01-31T07:58+0000

2024-01-31T07:58+0000

روسيا

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وجاءت تصريحات لافروف خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة "بريكس" في موسكو قال خلالها، إن المحاولات الأمريكية لاحتكار جهود الوساطة في تسوية الشرق الأوسط أدت إلى تفاقم الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.كما لفت لافروف الانتباه إلى حقيقة أن رفض إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية يتم تجاهله، على الرغم من أن ظهور دولة فلسطينية فاعلة هو المفتاح لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في فلسطين.وتابع لافروف بالقول: "في هذا الوضع الذي نراه اليوم، هناك تهديد خطير حقا يتمثل في زعزعة الاستقرار تصعيد الصراع على نطاق أوسع في هذه المنطقة المهمة من العالم".وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل. بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، يشمل توسع "بريكس" 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20240131/لافروف-الدولار-يستخدم-كسلاح--1085596097.html

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